Müteahhitlere kıyak transfer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan mali verilerini açıkladı. Bakanlığın 2024 yılının ilk yarısındaki giderlerinde 2023 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış dikkati çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2024 dönemindeki gideri, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 56 artışla 72,5 milyar TL’den 112,9 milyar TL'ye çıktı. 2024 yılındaki en büyük artış, “SGK Primi Giderleri” kaleminde yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, 2024’ün ilk yarısındaki harcaması 112 milyar 997 milyon 892 bin TL olarak hesaplandı. Bakanlığın personel gideri 1 milyar 165 milyon 482 bin TL, mal ve hizmet alım gideri ise 61 milyon 63 bin TL oldu.

TOPLAM 53,9 MİLYARLIK CARİ TRANSFER

2024’ün ilk yarısında, 2023’ün ilk yarısına oranla yüzde 66 oranında artış yaşanan, “Cari Transferler” kaleminden yapılan harcama ise kayıtlara, 53 milyar 933 milyon 763 bin TL olarak geçti. Bakanlığın mali verilerinde yer alan, “Cari Transferler” başlığının detayları ise “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski Bakanı Cahit Turan’ın, “Müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin yapıldığı kalem” olarak işaret ettiği Hane Halkına Transferler'den 2024’ün ilk yarısında 2 milyar 830 milyon 155 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

MÜTEAHHİTLERE MİLYARLARCA LİRA

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşandı. Ocak 2020 ve Haziran 2024 dönemini kapsayan dört buçuk yılda, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

• 2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

• 2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

• 2023: 6 milyar 295 milyon 837 bin TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar 830 milyon 155 bin TL