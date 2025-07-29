Müteahhitlere ‘rant’ dönüşümü

Bir gecede rezerv alanı ilan edilen Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde geçen hafta evlerin elektrik ve sularının kesilmesinin ardından mahalledeki direniş sürüyor. Mahkeme kararı sürerken yapılanların hukuksuz olduğunu öne süren mahalleli yaşananlara tepki gösterdi. Halk ‘‘ Yapılmak istenen dönüşüm, müteahhit firmaların yararına yapılıyor’’ dedi. Ümraniye Belediyesi ise evlerin 40-45 yıl önce inşa edildiğini ve yıkılarak; depreme dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

226 hanenin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ne geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilmiş ve kentsel dönüşüm gerekçesiyle mahalledeki 15-20 kadar evin elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti.

ÖRNEK ALMADAN PROJE

Yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin hukuksuzluklarla dolu olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu, ‘‘Zemin etüdü yapılmadan, karot alınmadan, bilirkişi gelip örnekler almadan mahalle riskli alan ilan edildi, rezerv alan oldu. Buna itiraz edince geçen haftalarda mahalleye karot almak için geldiler. Bilirkişi raporu hazırlanmış, ama analiz yapılmadan hazırlanan bir rapor’’ dedi. Kutlu, rezerv alanın iptaline ilişkin davanın sürdüğünü, buna karşın geçen haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelinerek sondaj yapıldığını anımsatarak ‘‘Bunu rezerv alan ilan etmeden önce yapmaları gerekirdi. Örnek almadan neye göre proje çizdiniz?’’ diye sordu. Kutlu, özetle şöyle devam etti: ‘‘Bundan 3,5 sene kadar önce sözleşme yapılmıştı, onlar yok sayıldı ve yeni bir sözleşme imzalamamız istendi, bu sözleşmede de büyük hak kayıpları söz konusuydu. Sonra iptal edildi. Önümüze muvafakatname koydular. Ümraniye Belediyesi’nin burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettiğini, tekrar sözleşme yapılacağı söylendi ancak ciddi hak kaybı vardı. ‘Yüzde 50.1’i yani çoğunluğu bulduk’ dediklerinde öyle değildi. Bizler hem yürütmeyi durdurma hem rezerv alan iptali davası açtık. Mahalledeki çoğu kişi okuma yazma bilmiyor. İnsanları kandırarak, korkutarak bu süreci ilerletmeye çalıştılar. Açtığımız davada yürütmeyi durdurma aldırmıştık. Üst mahkeme iptal etti. Sonra razı olanların evleri yıkılmaya başlandı. Buradaki evlerin 45- 50 yıllık ve çok katlı olduğu söylendi. 40 senedir buradayım, en eski ev benim. O da 35-40 yıllık bir ev. 200 tane ev varsa, çok katlı olan 6 tane bina var. Çok değerli bir yer olduğu için buraya konulmaya çalışılıyor.’’

KABUL EDİLEMEZ

Muhammed Yakıt ise ‘‘Mahkeme devam ederken bunun yapılması kabul edilemez’’ diye konuştu. Normal şartlarda zemin etüt çalışmasının yapılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını anlatan Yakıt ‘‘Biz itiraz edip davada bunu dillendirdikten sonra, sırf dava dosyasına koyabilmek için gelip karot örnekleri alınmaya başlandı. Zaten en başından beri birçok hukuksuzluk var. Tek düşündükleri şey bir an önce insanları buradan gönderip buraya istedikleri konutları yapmak, bu şekilde buradan birilerine rant sağlamak’’ dedi.

Topağacı Mahallesi sakinleri, yapılan kentsel dönüşümün hukuksuz olduğunu öne sürdü. Önceki gün mahallede bir kez daha bir araya gelen yurttaşlar ‘‘Evlerimizi terk etmeyeceğiz’’ dedi.

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BARINMA HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINAMAZ

Mahallede önceki gün bir araya gelen Topağacı sakinleri, ciddi mağduriyet ve hak kayıpları yaşadıklarını söyledi. Mahalleli ‘‘Yapılmak istenen kentsel dönüşüm, hak sahiplerinin değil müteahhit firmaların yararına yapıldı. Sözleşmede hak sahipleri yararına veya en azından haklarını gözetecek tek bir madde yok. Anayasal hakkımız olan barınma hakkımızın elimizden zorla alınmaya çalışılmasına karşı çıkıyoruz’’ diyen mahalle sakinleri, sorunlarını şöyle özetledi:

Kira yardımı muvafakatnamelerde 5 bin 500 TL gibi komik denilebilecek (şu an 8 bin TL yapıldığı iddia ediliyor) bedellerle yapıldı. İstanbul’da güncel kira bedelleri minimum 25- 30 bin TL bandında gezerken ve mahalle sakinlerinden birçoğu 14 -15 bin TL emekli maaşıyla zaten geçinmekte zorlanırken, 8 bin TL’lik bir kira yardımının ne insani ne de vicdani bir yanı bulunmamaktadır. Proje ile ilgili detaylar sunulmadı.

En fazla 48 ay kira yardımı yapılacağı yer alırken proje süresinin 48 ayda bitirilme garantisi veya müteahhit firmanın projeyi öngörülen sürede bitirmemesi/yarım bırakması gibi durumlarda herhangi bir teminat mektubu, cezai yaptırım ilgili hiçbir madde yer almadı. Mümkün mertebe borçlandırılıp, borçlanılacak kısım ile ilgili hiçbir bilgi verilmemekte. Sözleşme imza aşamasında baskı yapıldı. Açtığımız dava dolayısıyla hukuki süreç devam ederken TOMA, çevik kuvvet eşliğinde mahalleye gelen dağıtım firması ekipleri, mahalle sakinlerinden bir kısmının aboneliklerini bildirim dahi yapmaksızın sonlandırdı. Firma ile yapılan görüşmelerde Ümraniye Kaymakamlığından ‘abonelik sahibinin bilgisi dışında aboneliğimi sonlandırmak istiyorum’ şeklinde yazı gönderildiği öğrenildi.