Müteahhitten pişkin savunma: Afetzedeyim

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesinde 6 Şubat depreminde yerle bir olan 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı’yla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan katıldı.

Müteahhit Mehmet Meşe, inşaatı Mehmet Ali Korkut ile beraber yaptıklarını, ekonomik kriz nedeniyle iflas edip binanın inşaatını tamamlanmadan hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, “Yıkılan bu binadan önce de iki ayrı bina yaptım ve aynı malzemeleri kullandım. Ancak o binalara hiçbir şey olmadı. Bu niye yıkıldı, ben de anlamadım. Ben de bir depremzedeyim” dedi. Mahkeme sanıkların delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için adli tatil sonrasına erteledi.