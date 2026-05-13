Muteriz'den Soma Katliamı'nda yaşamını yitiren madencilere şarkı

2023 yılında yayımladığı “Kızıl Güneş” ve 2024 tarihli “Bugün Yiğit Beylerimden” eserlerinin ardından kolektif üretim yolculuğuna devam eden Muteriz, üçüncü şarkısını Soma Maden Katliamı’nda yaşamını yitiren işçilere adadı. Katliamın yıl dönümünde paylaşılan çalışmada adalet vurgusu öne çıktı.

"ÖFKE UMUDU DİRİ TUTAR"

Şarkının yolculuğunu da paylaşan grup, katliamın üzerinden geçen 12 yıla rağmen hukuki sürecin vicdanları yaraladığına dikkat çekti. Açıklamada, "Soma Holding CEO’su Can Gürkan, katlettiği her madenci başına yalnızca 6 gün hapis yatarken, madenci ailelerinin ve işçilerin sesi olan avukatlar Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı uydurma suçlarla cezaevinde tutulmaya devam ediyor" ifadeleriyle cezasızlık politikasına tepki gösterildi.

Eserin sadece bir yas değil, bir direniş çağrısı olduğunu vurgulayan grup, "Katliamın silinmez yarasını sadece bir üzüntüyle değil, daha çok bir öfkeyle anmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki; öfke umudu diri tutar" ifadelerini kullandı.

Söz ve müziği kolektifin kendisine ait olan "Soma" şarkısına yazar Özcan Doğan da katkıda bulundu. Eser, tüm dijital platformlarda yayına girdi.