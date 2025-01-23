Mütevazi mi, mütevazı mı? Kelimenin doğru yazımı ve anlamı nedir?

Türkçede doğru yazımı konusunda sıkça kafa karıştıran kelimelerden biri olan "mütevazı," günlük hayatta ve yazılı ifadelerde yanlış kullanımıyla dikkat çekiyor. Mütevazi mi, mütevazı mı sorusu, bu kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte bu kelimenin doğru yazımı, anlamı ve kullanımına dair tüm merak edilenler!

DOĞRU YAZIM: MÜTEVAZİ Mİ MÜTEVAZI MI?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı mütevazı şeklindedir. Yanlış bir biçimde "mütevazi" olarak yazılması, Türkçe yazım kurallarına aykırıdır. Bu nedenle yazılı ifadelerde doğru olan "mütevazı" formunu kullanmak gereklidir.

MÜTEVAZI NE DEMEK?

"Mütevazı" kelimesi, kökeni Arapça olan bir kelimedir ve Türkçede şu anlamlara gelir:

Alçakgönüllülük.

Gösterişsiz.

Örneğin:

"O, son derece mütevazı bir insandır."

"Bu restoran, lezzetli yemekleri ve mütevazı fiyatlarıyla tanınıyor."

MÜTEVAZİ NEDEN YANLIŞ?

Birçok kişi, konuşma dilindeki telaffuza dayanarak "mütevazi" yazımını tercih edebilir. Ancak bu kullanım yanlıştır. Arapça kökenli bu kelimede uzun bir "a" sesi bulunur, bu da kelimenin doğru yazımını mütevazı olarak belirler.

MÜTEVAZI MI MÜTEVAZİ Mİ? YANLIŞ KULLANIMIN NEDENLERİ

"Mütevazi" şeklindeki yanlış kullanımın yaygınlaşmasının nedenleri şunlardır:

Telaffuzun yazımı etkilemesi.

Yazım kurallarına dair bilgi eksikliği.

Günlük konuşmada yanlış kullanımların yerleşmesi.

Ancak bu kelimenin doğru yazımı mütevazıdır ve bu kurala dikkat edilmelidir.

MÜTEVAZI NASIL YAZILIR?

TDK’ye göre doğru yazımı mütevazı şeklindedir.

MÜTEVAZİ YAZIMI DOĞRU MU?

Hayır, "mütevazi" yazımı yanlıştır. Doğru kullanım "mütevazı" olmalıdır.

MÜTEVAZI KELİMESİ NE DEMEK?

Alçakgönüllü, sade ve kibirden uzak kişi ya da durum anlamına gelir.

MÜTEVAZI ÖRNEK CÜMLELER NELERDİR?

"Onun mütevazı yaşam tarzı herkese örnek oluyor."

"Başarısına rağmen her zaman mütevazı kalmayı başarıyor."

MÜTEVAZI KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçede alçakgönüllülüğü ifade etmek için kullanılır.

Doğru yazımı mütevazı olan bu kelime, Türkçede sıkça yanlış kullanılan ifadelerden biridir. Mütevazi mi, mütevazı mı? sorusunun doğru cevabı, Türk Dil Kurumu’na göre "mütevazı"dır. Yazım kurallarına dikkat ederek bu kelimeyi doğru şekilde kullanabilir ve dil bilgisi açısından daha özenli bir iletişim sağlayabilirsiniz.