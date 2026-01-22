Mutfaklardaki gizli tehlike: Yangın riskini artırıyor

Kızartma makinesinde biriken kırıntılar ve yağlar, her kullanımda kuruyarak ısıtma elemanına yakın bölgelerde tutuşma riskini yükseltiyor.

Express'in haberine göre mutfaklarımızda sıkça kullandığımız kızartma makineleri, çoğu zaman fark edilmeyen ciddi bir risk barındırıyor. Uzmanlar, ekmek kırıntılarının ve yağ kalıntılarının kızartma makinelerinde birikmesinin yangın tehlikesini artırdığını belirtiyor.

Atık uzmanları, düzenli temizlik yapılmadığında bu kalıntıların hem ekmeğin tadını bozduğunu hem de yangın riski yarattığını belirtiyor.

TEMİZLİK NASIL YAPILMALI

Kızartma makinesini temizlemek için öncelikle cihazın fişi çekilmeli ve tamamen soğuması beklenmeli.

Ardından alt veya yan kısımda bulunan çıkarılabilir kırıntı tepsisi boşaltılmalı, yapışan kırıntılar yumuşak bir fırça ile temizlenmeli.

Kızartma makinesi ters çevrilerek kalan kırıntılar çıkarılabilir, dış yüzeyi ise hafif nemli bir bezle silinmeli.

Tekrar kullanmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olmak gerekiyor.

Temizlik işlemi beş dakikadan az sürüyor ve ayda bir kez yapılması öneriliyor.