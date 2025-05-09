Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yunusemre Mahallesi Mümtaz Yücel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmandaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mutfağı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangının aspiratörden kaynaklandığı tahmin ediliyor.