Mutfaktaki enflasyon hız kesmiyor

Ekonomi Servisi

Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına az kala öncü göstergeler gıda fiyatlarındaki artışın yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu. Meyve ve sebze fiyatları ağustosta da tırmandı. Çiftçi ürettiği üründe zarar ederken gıdada etiket fiyatları arttı. Tarladan sofraya fiyatlar katlanırken Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) ağustos ayı raporuna göre marketteki 37 üründen 30'u zamlandı. Kimi ürünlerde fiyat farkı 4 katı aştı.

TZOB'a göre ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 299,9 ile kabak, yüzde 293,7 ile limon, yüzde 270,5 ile patlıcan, yüzde 222,8 ile sivri biber takip etti. Ağustos ayında markette 37 ürünün 30’unda fiyat artışı oldu. Markette zam şampiyonu yüzde 56 ile taze fasulye oldu. Taze fasulyedeki artışı yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile patlıcan ve yüzde 19,2 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 9 ile kuru soğan oldu.

Ağustosta üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 44,6 ile limonda görüldü. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 152,9 ile yeşil fasulyede görüldü. Yeşil fasulyedeki fiyat artışını yüzde 136,7 ile salatalık, yüzde 45 ile patlıcan, yüzde 30,9 ile kabak izledi. Etiketlerdeki değişimler gıda enflasyonunun yeni ayda da düşmeyeceğini ortaya koydu.

Türk-İş de geçtiğimiz hafta ağustos ayının açlık sınırını açıklamış, açlık sınırı 27 bin 111 TL olarak hesaplanmıştı. Türk-İş'in "mutfak enflasyonu" diyerek açıkladığı gıda enflasyonu oranları da resmi manşet enflasyonun dahi üzerinde seyretti. Mutfak enflasyonu ağustosta aylık yüzde 2,64 olarak hesaplandı. Gıdada fiyat artışı yıllık yüzde 40,68, 12 aylık ortalamada da yüzde 41,46 oldu.

TAKSİTLE TOKLUK

Açlık sınırı, hayatta kalmak için yapılması gereken gıda harcamalarını ifade ediyor. Ücretleri iktidar eliyle geriletilen, yoksulluk sınırını göremeyen yurttaş borçsuz tok olamıyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) kartlı harcamalara ilişkin verilerine göre yurttaş gıda harcamalarında kredi kartına sarıldı. Temmuz ayı verilerine göre kredi kartlarından yapılan toplam 1,8 trilyon liralık harcamanın yüzde 28,8'i gıda için harcandı. Geçen ay market ve alışveriş merkezlerinde yapılan harcamalar yıllık yüzde 61,79 arttı. Market ve AVM'lerde harcanan tutar 322,8 milyar lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu tutar 199,5 milyar liraydı. Verilere göre yemek harcamaları da yıllık yüzde 45,63 artarak 90,1 milyar lira olarak hesaplandı. Çeşitli gıda harcamaları da yıllık yüzde 50,46 artarak 116,8 milyar lira oldu.