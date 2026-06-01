Mutlak butlan anketi: CHP'den ayrılıp yeni parti kurulursa oy oranı ne olur?

GÜNDEMAR Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 275 kişiyle yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması, CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının seçmen davranışı üzerindeki olası etkisini ortaya koydu.

Araştırmada seçmenlere iki ayrı milletvekili seçimi senaryosu soruldu. Mevcut siyasal tabloda “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda CHP yüzde 24,98 ile birinci parti oldu. AKP yüzde 22,01 ile ikinci sırada yer aldı.

Kararsız/fikrim yok oranı yüzde 12,03, protesto oy oranı ise yüzde 9,62 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 6,60, Zafer Partisi yüzde 5,12, İYİ Parti yüzde 4,90, MHP yüzde 4,74, Anahtar Parti yüzde 3,26, Diğer Partiler yüzde 2,84, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,72 ve TİP yüzde 1,18 oranında destek aldı.

Kararsız, fikrim yok ve protesto oyların dağıtıldığı tabloda da CHP’nin birinciliği sürdü. Buna göre CHP’nin oy oranı yüzde 31,90, AKP’nin oy oranı ise yüzde 28,09 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİ SENARYOSUNDA TABLO DEĞİŞTİ

Ankette ikinci olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurduğu senaryo soruldu.

Bu senaryoda yeni parti, kararsızlar ve protesto oylar dağıtılmadan yüzde 29,73 ile birinci parti konumuna yükseldi.

AKP yüzde 24,00 ile ikinci sırada yer alırken; protesto oylar yüzde 9,29, kararsız/fikrim yok oranı yüzde 7,36 olarak ölçüldü.

DEM Parti yüzde 6,10, CHP yüzde 4,68, MHP yüzde 4,29, Zafer Partisi yüzde 3,88, İYİ Parti yüzde 3,68, Anahtar Parti yüzde 2,59, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,03, Diğer Partiler yüzde 1,83 ve TİP yüzde 0,54 oranında destek aldı.

Kararsız, fikrim yok ve protesto oyların dağıtılmasıyla yeni parti yüzde 35,65’e yükselerek açık ara birinci parti oldu.

AKP yüzde 28,79 ile ikinci sırada kalırken; DEM Parti yüzde 7,32, CHP yüzde 5,61, MHP yüzde 5,15, Zafer Partisi yüzde 4,66, İYİ Parti yüzde 4,42, Anahtar Parti yüzde 3,11, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,44, Diğer Partiler yüzde 2,20 ve TİP yüzde 0,65 olarak ölçüldü.

Araştırmanın künyesi GÜNDEMAR Araştırma’nın “Türkiye Gündemi Araştırması Mayıs 2026” başlıklı çalışması, 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 60 ilde gerçekleştirildi. Araştırmada, 18 yaş ve üzeri 2 bin 275 kişiyle CATI ve CAWI yöntemleri kullanılarak görüşüldü. Mahalle/köy büyüklüğü, eğitim düzeyi ve geçmiş seçim sonuçlarına dayalı tabakalı örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ± yüzde 2,05 olarak açıklandı.

"SİYASAL BİR KIRILMA"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, mutlak butlan kararının yalnızca hukuki ve kurumsal bir tartışma olarak değil, seçmen davranışını doğrudan etkileyebilecek siyasal bir kırılma başlığı olarak okunması gerektiğini belirtti:

“Mevcut milletvekili seçimi tablosunda CHP hâlâ birinci parti görünümünü korumaktadır. Ancak bu tablo, CHP seçmeninin bütünüyle parti kurumsallığına bağlı ve değişmez bir sadakat içinde olduğunu göstermemektedir. Aksine, mutlak butlan kararı sonrası oluşan siyasal belirsizlik, CHP seçmeninin önemli bir bölümünün parti tabelasından çok, temsil edildiğini düşündüğü siyasal kadroya ve değişim iradesine yöneldiğini ortaya koymaktadır.”

Bolat, ikinci senaryonun CHP açısından kritik bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise yeni bir parti kurduğu senaryo, CHP seçmeni açısından güçlü bir temsil değişimini göstermektedir. Bu tabloda yeni partinin dağıtılmış oy oranında yüzde 35,65’e ulaşması, yalnızca yeni bir partinin yüksek oy potansiyeline işaret etmemektedir. Aynı zamanda CHP seçmeninin ana gövdesinin, mevcut kurumsal yapıdan ayrışarak değişimci aktörlerin yanında konumlanabileceğini göstermektedir.”

"CHP'NİN KAPASİTESİ TARTIŞMALI HALE GELEBİLİR"

Bolat, oy geçişleri tablosunun bu bulguyu daha da netleştirdiğini belirtti:

“En dikkat çekici veri, CHP seçmeninin yüzde 72,72’sinin bu senaryoda yeni partiye yönelmesidir. Buna karşılık CHP’de kalan seçmen oranı yüzde 12,05 düzeyindedir. Bu sonuç, mutlak butlan sonrası CHP’de yaşanabilecek bir liderlik ve temsil krizinin, sınırlı bir oy kaybından çok daha derin sonuçlar üretebileceğini göstermektedir. Böyle bir senaryoda CHP’nin yalnızca oy oranı değil, ana muhalefet olma kapasitesi de tartışmalı hâle gelebilir.”

Bolat’a göre yeni parti senaryosu, yalnızca CHP içi bir ayrışmayı değil, daha geniş bir siyasal yeniden hizalanmayı da işaret ediyor:

“Yeni partiye yöneliş sadece CHP seçmeniyle sınırlı değildir. İYİ Parti seçmeninin yüzde 37,21’i, MHP seçmeninin yüzde 23,07’si, AK Parti seçmeninin yüzde 8,46’sı ve DEM Parti/HDP seçmeninin yüzde 6,02’si bu senaryoda yeni partiye oy verebileceğini ifade etmektedir. Bu durum, yeni partinin sadece CHP’den kopan bir yapı olarak değil, muhalefetin farklı kesimlerini ve merkez seçmeni bir araya getirebilecek daha geniş bir siyasal çekim alanı olarak algılanabileceğini göstermektedir.

SADECE CHP İÇİ BİR YÖNETİM TARTIŞMASI DEĞİL

Bolat değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Mayıs araştırmasının en kritik sonucu şudur: CHP bugün mevcut tabloda birinci parti görünse de, mutlak butlan sonrası oluşan siyasal denklem CHP’nin seçmen tabanında ciddi bir hareketlilik potansiyeli bulunduğunu ortaya koymaktadır. Seçmen, CHP adını ve tarihsel kimliğini önemsemekle birlikte, kriz anında kimin partiyi temsil ettiği, kimin değişimi taşıdığı ve kimin iktidar alternatifi olabileceği sorularına göre pozisyon almaktadır. Bu nedenle mutlak butlan sonrası süreç, sadece CHP içi bir yönetim tartışması değil; Türkiye’de muhalefetin ana taşıyıcısının kim olacağına ilişkin daha büyük bir siyasal sınavdır.”