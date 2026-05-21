Mutlak butlan davasını açmıştı: Lütfü Savaş'tan açıklama

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Kararın ardından davayı açan kişilerden olan Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Savaş şunları söyledi:

"Tabii ki bu parti, tarihin bize emanet ettiği bir parti. Bu parti, Türkiye’de hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, bu ülkenin vatandaşlarının yüzde 85’inin sevgisini kazanmış bir ulu çınarın kurmuş olduğu parti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanlarında “Türkiye’nin siyasi mektebi olacak” diye kurmuş olduğu bir parti. Ben de bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması; yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım. Ama bugün bu dava sonuçlandı.

"TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DAVASIYDI"

Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Ve bu davadan sonra bence Türkiye’de siyasi arınma anlamında birçok ilki yaşayacağız diye düşünüyorum. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından, gerek mevcut şu anki yönetimin yanında olan arkadaşlar, gerek geçmişte Kemal Bey’in, Sayın Genel Başkanımızın yanında olan insanlar olarak hiçbirimizin sevinmemesi gerekir. Hiçbirimizin sevinç çığlıkları atmaması gerekir.

Bugünden itibaren hepimizin çok daha büyük bir sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partisi’ni tabana nasıl indiririz, Cumhuriyet Halk Partisi’ni geleceğe nasıl hazırlarız, Cumhuriyet Halk Partisi’ni nasıl Türkiye’nin sorunlarının üstesinden gelecek bir kadroyla dizayn ederiz ve şu anda umutsuzluk taşıyan toplumun umutlarını nasıl tekrar yeşertiriz diye düşüneceği bir zaman.

Türk demokrasisine, Türk siyasi tarihine hayırlı olsun. Ama bugün, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bundan sonra siyasi partimiz içerisinde hizmet edecek, önemli kadrolarda bulunacak insanlarımızın gerçekten de sevineceği değil; düşüneceği ve sorumluluk alacağı bir gün diyorum. Ve tekrardan hepimize hayırlı olsun diyorum."