Mutlak butlan değil mutlak yoksulluk konuşulacak

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti. Savaş’ın avukatı Üregen, CHP Genel Başkanlığı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi gerektiğini savunarak, kurultayda organize şekilde suç işlendiğini ve delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü.

Avukat Üregen, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik suçlamalarda bulundu. Özel’in, “Gayri meşru genel başkan” olduğunu ifade eden Üregen’in, “Seçilmeyen bir kişinin genel başkan olması kabul edilemez. Özgür Özel’in görevden el çektirilmesi ve partinin o dönemdeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır” sözleri de duruşma tutanaklarına geçti.

MAHKEME YETKİSİZ

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun ceza davasında da ifade vermediğine dikkati çekti. Ceza yargılanmasının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğinin altını çizen Çağlayan, ceza davasında yargılananların beraat edebileceğinin de altını çizdi. Çağlayan öte yandan, “Delegelerin menfaat sağladığı” yönündeki iddiaların ceza davasında ispatlanamadığını da vurguladı. Lütfü Savaş’ın CHP’nin mevcut yönetimi tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildiğinin altını çizen Çağlayan, “Bugünkü iddiaları dürüstlük kuralına uymamaktadır. Dava açma süresi geçmiştir. Bu mahkeme görevsizdir. Siyasi partilerin kongreleri ancak seçim kurulları ile denetlenir. Mahkemelerin karar vermesi halinde YSK etkisiz hale gelir. Bu durumda partilerin tüm seçimleri mahkeme tehdidi altında kalır” diyerek davanın reddini istedi.

8 EYLÜL’E ERTELEME

Savunmaların ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Görevsizlik kararının itiraz süresinin bekleneceğini belirtilerek dava, 8 Eylül günü saat 10.00’a ertelendi.

DİKKATE ALINMALI

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçti. Kurultay davasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Erkol, “YSK’den yapılan uyarıların dikkate alınacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkol, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Kurultay Davası’ndan karar çıkmasını beklemediğini söyledi. Yürüyüşümüze devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TESLİM ETMEYİZ

Davaya yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türkiye’nin çok önemli gündemleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapacak çok önemli işimiz var. Türkiye’yi erken seçime götürmek, bu ülkeye huzuru getirmek istiyoruz. Bizim asıl görevimiz bu. Ama şizofrenik bir dava dilekçesiyle dava açılıyor. Bu saçmalıklarla uğraşmayacağız. 8 Eylül’de de lehimize karar çıkacağına eminiz.”

BirGün’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da CHP’nin tarihi bir süreç yaşadığını ifade ederek, halkın CHP’yi büyük oranda sahiplendiğini belirtti. CHP’nin adaletsizlikleri ve ekonomik sorunları gündemde tutmaya devam edeceğini kaydeden Özçağdaş, 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Program Kurultayı’na yönelik çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle başlatılan imza kampanyasının, iktidarın tüm çabalarına rağmen 20 milyonu aştığını dile getiren CHP’li Özçağdaş, şunları söyledi: “Halkın da desteğiyle iktidara yürüyoruz. Burada enerjik bir kadro var, insanlar buraya halel gelsin istemiyor. Kurultaya yönelik şaibe iddialarını sahiplenen grubu parti için muhalefet olarak görmüyoruz. Parti içi muhalefet, partiyi ileriye taşır. Burada az sayıdaki insanı parti içi muhalefet olarak görmüyoruz. Kurultayı yönelik erteleme kararı bizim açımızdan sürpriz değil, beklediğimiz şeydi. Partiyi karıştırmak ve tartıştırmak üzere yürütülen bir süreç. CHP’yi sokaktan çekmek üzerine kurulu bir süreç yürütülüyor, sokaktan çekilmeyecek, yurttaşlarla birlikte olmaya devam edeceğiz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise kurultay davasına yönelik şunları anlattı:

“Mahkemenin süreci 8 Eylül’e ertelemesi doğru değil. Asli hukuk mahkemesi görevli değil. YSK’nin, bakacağı işe asli hukuk mahkemesi bakamaz. Burada seçim hukuku geçerli. Bir sürü emsal karar var. Ülkede gerçek gündem konuşulmasın, suni gündemler olsun istiyorlar. Süreç bu nedenle uzatılıyor.”

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SARAÇHANE’YE DAVET ETTİ

Erteleme kararının açıklanmasından sonra Genel Başkan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir.

Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.

Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

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BAŞKA ŞEYLER KONUŞACAĞIZ

CHP’nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurultay davası da gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. Kurultay davasının tamamlanmasının ardından toplantıya giren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kurultay davasına yönelik il başkanlarına bilgilendirme yaptı.