"Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalıdır" demişti: CHP'li Öztürkmen'den ihraç talebine ilişkin açıklama

"Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır" açıklaması ile tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilecek olması üzerine yazılı açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen’in "mutlak butlan" açıklamalarının ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıklamıştı.

Öztürkmen, sözlerinin bağlamından koparıldığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Bugün Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili basın toplantısının sonunda, bir muhabirin sorusu üzerine 'Butlan konusu yargının konusudur' dedim. Konuyu kapatmak için yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini belirttim. Sanki butlan için özel bir toplantı düzenlemişim gibi yansıtıldı."

İhraç talebinin disiplin gerekçesi olamayacağını savunan Öztürkmen, Parti Meclisi’nin sağduyulu davranarak bu talebi reddedeceğini iddia etti. 40 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Öztürkmen, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Ben bu partinin neferiyim. Beni partimden koparmaya kimsenin gücü yetmez. Üstelik partiyi birleştirmek yerine ayrıştırmak CHP düşmanlarına hizmet eder. Ben ölene kadar CHP’de kalacağım."