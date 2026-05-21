Mutlak butlan kararı sonra CHP Genel Merkezi önünde toplanılıyor

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulunmasının ardından hem partililer hem yurttaşlar CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

TOPLANTILAR İPTAL EDİLDİ, ÇAĞRI YAPILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı iptali kararının ardından CHP MYK Genel Merkez'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Öte yandan Özgür Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi. ANKA'nın aktardığına göre CHP'nin hafta sonu Gümüşhane'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yapılıp, yapılmayacağına ise MYK toplantısında karar verilecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı ise CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Çağrıda, "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Çağrının ardından Genel Merkez önünde toplanılmaya başlandı. Genel Merkez önüne seçim otobüsünün geldiği görüldü.

CHP otobüsü, Genel Merkez girişine çekildi.

POLİS BARİKATLARI GELDİ

CHP Genel Merkezi önüne polis barikatları getirildi. Genel Merkez binasının önüne polis takviyesi de yapılıyor.

Yurttaşlar, bina önünde sloganlar eşliğinde bekliyor.