Mutlak butlan kararı sonrasında Erdoğan'ın paylaşımı hatırlatıldı: "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece halimize hamd ediyorum"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından sosyal medyada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Twitter'dan yaptığı sosyal medya paylaşımı hatırlatıldı.

Erdoğan'ın 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay" ifadelerini kullandığı görüldü.