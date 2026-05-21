Mutlak butlan kararına CHP'li isimlerden ilk tepkiler

CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

"KARARI TANIMIYORUZ"

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nin terk edilmemesi yönünde karar alındı. İlk açıklamayı BirGün’e yapan CHP’liler, "Kararı tanımıyoruz" dedi.

"GENEL MERKEZİMİZE SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP CAO Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Torun, mutlak butlan kararını ANKA'ya değerlendirdi. Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerine uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi, son seçimlerde yüzde 38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihiyle birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanına yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haklı iktidara yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta. Bunların da üstesinden geleceğiz. Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak. Hakimiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Milletin vermediği yetkiyi AKP'nin ve sarayın mermer tozlarında, döşemelerinde arayanlar da gün gelecek bu millet tarafından hak ettikleri biçimde, hak ettikleri değerde cezalandırılacaklardır. Şimdi biz hepimiz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Torun ise, "Sandıkta yenileceklerini görenler, artık halkta karşılığı olmayanlar, yargı eliyle darbe yapmaya kalktılar. Bu da bir sivil darbedir. Yargıyı kullanarak, yargı aparatlarını kullanarak... Ama Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz olan bitenin farkında. Onlar her ne kadar kaybettiklerini anlayıp yargıyı kullansalar da milletin vicdanı, milletin aklı onları yenecektir. Asla teslim olmayacağız. Sonuna kadar da direneceğiz. Biliyoruz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Savaş meydanlarında kurulmuştur ve hiçbir zaman hiçbir güce de teslim olmamıştır. Gene teslim olmayacaktır ve kararlılıkla yoluna gidecektir. Halkla birlikte, halkıyla birlikte mücadeleyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Partimize dair verilen ‘mutlak butlan’ kararı vicdanen de ahlaken de hukuken de hükümsüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi’ni AKP yargısına teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”

"CHP’NİN SAHİBİ ÖRGÜTTÜR, DELEGEDİR, HALKTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, Kurultay’da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez. Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır. CHP’nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP’nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz. Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir. CHP’nin mayasında teslimiyet değil; bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır. Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır."

"SARAY YARDAKÇILARININ CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE İŞİ YOKTUR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’dir. Saray yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi’nde işi yoktur" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da paylaşımında "19 Mart da böyle kara bir gündü. Sabahın ilk ışıklarında Genel Başkanımızı İstanbul’a uğurlarken 'şimdi ne olacak' dedim. Buluruz bir çare dedi… O günden sonra zulüm durmadı ama halkın bize olan desteği çığ gibi büyüdü. Bugün de zulüm var. Halkın desteği daha da büyüyecek" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Aparatlaştırılmış yargı marifetiyle partimizin, delegemizin iradesine çökmeye çalışanların ‘mutlak butlan’ kararını tanımıyorum. Bu sözde karar, hukuken de vicdanen de hükümsüzdür" dedi.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Merkezde olağanüstü MYK toplantısı öncesi "Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Konuşmak için erken toplantı çıkışı bir değerlendirme yaparız" yanıtı verdi.