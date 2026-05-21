Mutlak butlan kararına soldan ilk tepkiler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından sosyalist partilerden de tepkiler geldi.

TİP: İKTİDAR İCAZETİYLE CHP KOLTUĞUNA GEÇECEK KİŞİYİ SİYASETEN TANIMAYACAĞIZ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yaptığı parti açıklamasında "Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye'nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump'ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak. İlan ediyoruz: Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

EHP: PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ HEDEF ALAN BU 'MUTLAK BUTLAN' GARABETİNE DİRENECEĞİZ

Emekçi Hareket Partisi (EHP) sosyal medyadan açıklama yaparak "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı, hukuki bir değerlendirme değil; siyasi iktidarın çok partili demokratik yaşama doğrudan bir müdahalesidir. Sandıkta ve seçim yoluyla iktidarı kaybedeceğini anlayan AKP, hukuksuz yargı kararlarıyla muhalefetin önünü kesmeye çalışıyor. Halkın iradesini gasp eden kayyımlara, seçilmiş belediye başkanlarının haksızca tutuklanmasına ve parti içi demokrasiyi hedef alan bu 'mutlak butlan' garabetine direneceğiz. Bütün bu hukuksuzluklara ve faşizme karşı tüm halkımızla yan yana, omuz omuza direneceğiz" dedi.

EMEP MİLLETVEKİLİ BAYHAN: SEÇME-SEÇİLME HAKKININ AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Silivri'de canlı yayında Evrensel gazetesine konuştu. Bayhan "Mutlak butlan kararı; Siyasi Partiler Kanunu’nun, YSK kararlarının ve seçme-seçilme hakkının açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Saray oligarşisinden güç alan bir alt kademe mahkemesi eliyle, kırıntı halindeki demokratik haklar bile bir kez daha yok sayılmıştır. Gerekçede “tedbir amacıyla” deniliyor. Peki neyin tedbiri bu? Bu, seçimle kaybetme ihtimaline karşı alınmış bir rejim tedbiridir. Saray’ın iktidar kavgasında muhalefeti etkisizleştirme tedbiridir. Saray rejimi, faşizmin inşası hedefiyle attığı bu antidemokratik adımlarla mesajını açıkça veriyor: İktidarını korumak için hukuku da, seçimleri de, halk iradesini de tanımayacak. Saraydan bıkmış milyonlarca işçi ve emekçi açısından bu tablo, mücadelenin daha da sertleşeceğini gösteriyor. Saray iktidarının yenilmesi ve gerçek bir değişim ancak işçilerin, emekçilerin ve halkın örgütlü gücüyle mümkün!" dedi.

TKP: CHP’YE DÖNÜK “YARGI” MÜDAHALESİ HİÇBİR BİÇİMDE KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) sosyal medya hesabından mutlak butlan kararına dair açıklama yaptı. TKP yaptığı açıklamada "Kimse “ama yargı kararı” demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu. CHP’nin son üç yılda gerçekleşen kongre ve seçilen yönetimlerini “geçersiz” olarak ilan eden ve partiye Genel Başkan atayan siyasi iktidarın bunu hangi hesaplarla yaptığını biliyoruz. Bu kararın aylar önce alındığını, uygun bir anın kollandığını ve ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da. İktidarın bu hamlesini değerlendirirken, CHP’nin iç meseleleri, yerel yönetimlerde yaşananlar, CHP’nin içine doldurulduktan sonra ama tehditle ama isteyerek iktidara sığınanlar hiçbir biçimde gündem edilmemelidir. Bunlar ayrı konulardır, ayrıca tartışılmalıdır. Şu an ise vurgulanması gereken bellidir: CHP’ye dönük “yargı” müdahalesi hiçbir biçimde kabul edilemez. Siyasi partilerin iktidar tarafından dizayn edilmesi ne “yolsuzluklarla mücadele” gerekçesiyle meşrulaştırılabilir ne de partilerin iç işleyişlerinin bu konuda tanımlanmış kurumlar dışında mahkemeler marifetiyle denetlenmesi kabul edilebilir. Her tarafı arızalı siyasi partiler ve seçim kanununun toptan tasfiyesi anlamına gelen bu hukuksuzluğu Türkiye Komünist Partisi hiçbir biçimde tanımamaktadır. CHP yönetimi ile bu kararla parti yönetimine getirilenlerin bir uzlaşmayla süreci yönetip yönetmeyecekleri CHP’yi ilgilendirir. TKP açısından ise kritik olan, onca iç sorun ve hiziple boğuşan iktidar partisinin başka partileri yönetmeye kalkmasıdır. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

SEP: SALTANATA KARŞI MÜCADELEYE

Sosyalist Emekçiler Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı, 19 Mart'ta başlatılan sürecin yeni bir evreye taşınmasıdır ve kabul edilemez. Türkiye'de otoriter bir düzeni yerleştirmek, saltanat ilan etmek, seçme-seçilme hakkının gasbedilmesi yönündeki bu adıma karşı ancak halkın tepkisi örgütlenerek cevap üretilebilir. 19 Mart'ta gençliğin ortaya koyduğu güçlü tepki bu gidişatı bir süreliğine durdurmuştu. Ancak bugün aynı kararlılık gösterilmezse, seçme ve seçilme hakkının tamamen tasfiye edilmesinin önü açılmış olacaktır. Sonuç olarak, iktidarın kurmak istediği bu düzen karşısında halkın örgütlü iradesi ve seferberliği olmadan en temel demokratik hakların korunamayacağı ortadadır. Saltanata karşı mücadeleye."