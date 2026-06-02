Mutlak butlan kararının ardından ilk kez: Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı’nda konuşuyor

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, mahkemenin verdiği tartışmalı mutlak butlan kararının ardından ilk kez Meclis Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Mücadelelerinin "tarihin doğru tarafında durma" mücadelesi olduğunu söyleyen Özel, üç hafta aranın ardından olmaları gereken kürsüde bulunduklarını vurguladı. Özel, "Dostu düşmanı birbirinden ayırmakta ustalaştık" dedi.

Özel, "Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bugün bizim görevimiz öfke ve tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz, bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır" diye konuştu.

Özel'in konuşması sırasında sık sık "Hain Kemal" ve "İktidar" sloganları atıldı. Özel devamla Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri andı, Gezi tutuklularına selam gönderdi:

"Türkiye tarihinin en büyük demokratik itirazlarından biri olan Gezi'de hayatını kaybeden kardeşlerimiz Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Sarısülük'ü, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedik'i ve evladımız Berkin Elvan'ı rahmetle anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. AİHM ve AYM kararlarına rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman'a, Osman Kavala'ya, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun, çok yakında kavuşacağız."

"'MİLLET KAZANDI' DEMEDEN BU KRİZ BİTMEYECEK"

Konuşmasının devamında ekonomik sorunlara dikkati çeken Özel, Türkiye'nin enflasonda Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada olduğunu kaydetti. Özel, Türkiye'nin en büyük sorununu adaletsiz vergi sistemi olduğunu söyledi.

Özel, "Ülkenin ana muhalefet partisinin garantisinin olmaması bu ülkenin ekonomik krizidir, risk primidir, pahalı borçlanmasıdır, yüksek faizidir, içinden çıkılamaz ekonomik sarmaldır. 'Türkiye'de hak, hukuk, adalet kazandı, millet kazandı' demeden bu kriz bitmeyecek" şeklinde konuştu.

"YAPILAN BİR SONRAKİ İKTİDARA DARBEDİR"

Devamla partisindeki gelişmelere değinen Özel, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasıyla birlikte iktidarın kendilerini hedef almaya başladığını söyledi. Özel, "Bir daha kaybetmemeliyiz, CHP değişirse Türkiye değişir" diyen anlayışın bir değişime inandığını ve bunu gerçekleştirdiğini vurguladı. Özel, "Yapılan; bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara darbedir. Ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi ne zamana kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Milleti adaysız, milleti partisiz, kurumsuz, partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz, yani kendileri açısından rakipsiz ya da rakibini kendilerinin belirlediği seçimlerin şeklen olduğu, değiştirme ümidi olanların, kararlılığı olanların takatsiz kaldığı, sandığa küstüğü, değiştirmek istemeyenlerin düşük katılımlı olanların da birileriyle iktidarlarını sürdürdükleri şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi yöneteceği kesinleşmişken, bu yaşananlar o iktidara gelecek olan partiye darbedir."

Partisinin 38. Olağan Kurultayını hatırlatan Özel, "İlk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O seçimde genel başkanlık görevini bırakan o görevi bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nin polis marifetiyle boşatıldığına dikkati çeken Özel, "Biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk. Onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar" dedi.