Mutlak butlan kararının ardından kayyum Gürsel Tekin'in görevi sonlandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığına 'kayyum' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevi de sonlandı.

Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.