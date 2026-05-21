Mutlak butlan kararının ardından kayyum Gürsel Tekin'in görevi sonlandı

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etti. Kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum olarak görev yapan Gürsel Tekin’in görevi sona ererken, il başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

Siyaset
  • 21.05.2026 17:58
  • Giriş: 21.05.2026 17:58
  • Güncelleme: 21.05.2026 18:04
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığına 'kayyum' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevi de sonlandı.

Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.

