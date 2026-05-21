Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den ilk mesaj: "Gül bahçesi vadetmiyorum"

CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, verilen mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk mesajını paylaştı.

Özel sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!"

"GÜL BAHÇESİ VADETMİYORUM"

Mutlak kararının ardından Özgür Özel'den ilk mesaj: "Gül bahçesi vadetmiyorum"https://t.co/ZUlxYBzq9p pic.twitter.com/DWszyTRygZ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 21, 2026

Özel'in mesajı şöyle:

"Elbette zor günlerden geçiyoruz. En ağır bedelleri ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben size ilk seçime kadar gül bahçesi vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ve tüm mücadelenin sonunda iktidar vadediyorum. Ben size onur, ben size haysiyet ve cesaret vadediyorum."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek. CHP, "Kararı tanımıyoruz" dedi. CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın ardından yandaş yayın organına konuşarak, "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.