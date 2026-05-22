Mutlak butlan kararının ardından Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim çağrısı

Yeniden Refah Partili Bekin, istinafın CHP kurultay davası kararına tepki gösterdi. Mutlak butlan kararını "vahim bir gelişme" olarak yorumlayan Bekin, erken seçim çağrısı yaptı.

Siyaset
  • 22.05.2026 14:32
  • Giriş: 22.05.2026 14:32
  • Güncelleme: 22.05.2026 14:36
Kaynak: AA
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davası kararına ilişkin, "Adli mahkemeler tarafından verilen mutlak butlan kararı ne yazık ki bağımsız ve tarafsız olması gereken yargıya olan güveni tartışılır hale getirir" ifadesini kullandı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararı "üzerinde önemle durulması gereken vahim bir gelişme" olarak nitelendirdi.

SİYASET YARGI ELİYLE ŞEKİLLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bunun hukuki açıdan "sakil bir karar olduğunu" kaydeden Bekin, "Siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışılması kuvvetler ayrılığı ilkesini de derinden etkileyen bir durum ortaya koymaktadır" dedi.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi parti kurultayının hukuki açıdan uygunluğu konusunda karar verme yetkisinin seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğunu belirten Bekin, "Adli mahkemeler tarafından verilen mutlak butlan kararı ne yazık ki bağımsız ve tarafsız olması gereken yargıya olan güveni tartışılır hale getirir" diye konuştu.

İktidarı eleştiren Bekin, erken seçim yapılmasını istedi.

