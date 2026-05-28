“Mutlak butlan” kıyımı: Butlanın bahanesi Kod-29

CHP’de, “Mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak göreve başlamasının ardından atılan ilk adımlardan biri genel merkezde çalışan onlarca kişinin işten çıkarılması oldu.

CHP Genel Merkezi’nde teknik ofisten, üye kabul ofisine kadar pek çok birimden 50’nin üzerinde çalışanın işine son verildi. Çok sayıda personelin işten çıkarılma gerekçesinin, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmak” olduğu belirtildi.

CHP kaynakları, işine son verilenlerin kişi sayısının bayramdan sonra artabileceğini söyledi. İşine son verilen personel arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimi çalışanı Çimen Çetin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi. Hadi size iyi bayramlar yeni yönetim” ifadelerini kullandı.

İşine son verilen çok sayıda personel, BirGün’e konuştu. Kılıçdaroğlu’nun, “Altılı masa” sürecindeki, “İktidarımızda devri sabık yaratmayacağız” sözlerini anımsatan personel, “Daha iktidar olmadan parti içinde devri sabık yarattılar” dedi. Bayram öncesi işten çıkarılmayı, “Vicdansızlık” olarak nitelendiren personel, “Kasada para yok’ dediler, para olduğunu görünce tazminat ödemek istemediler herhalde. Çoğumuzun işten çıkarılma gerekçesi Kod-29, yani, ‘Aylak ve iyi niyet kurallarına aykırılık’… Dolayısıyla tazminat hakkımız da elimizden alındı” diye konuştu.

İNTİKAM DUYGUSU

25 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne giden aralarında 10 yıldır partide görev alanların da yer aldığı personel kadrosu, “Kötü bakışlarla karşılaştıklarını” savundu. Mahkeme kararıyla görevi alanların seçilmişlerin çalıştığı kadroları, “Düşman olarak gördüğünü” ileri süren partililer, “Partiyi bölmeyelim, birleştirmeye geliyoruz’ iddiasını ortaya koyanlar, intikam duygusuyla hareket ediyor. Çoğumuz zaten, ‘Mutlak butlan yönetimiyle çalışmayız’ diyerek istifayı düşünüyorduk. Şimdi, tazminat hakkımızı da elimizden aldılar” değerlendirmesini yaptı.