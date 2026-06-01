“Mutlak butlan” kıyımı sürüyor: CHP emekçileri SMS'le işten çıkarıldı

CHP'de, 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve başlamasıyla birlikte ilk adımlardan biri genel merkezde çalışan çok sayıda personelin işten çıkarılması oldu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin başına atanmasının ardından parti genel merkezinde başlatılan işten çıkarmaların sürdüğü belirtildi.

Son olarak CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü olarak görev yapan gazeteci Gülümhan Gülten ve fotomuhabir Alp Eren Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda emekçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

İşten çıkarılan isimlerden Gülümhan Gülten, iş akdinin feshedildiğini kısa mesajla öğrendiğini duyurdu.

Gönderilen mesajda şu ifadelerin yer aldı:

"4-A kapsamındaki sigortalılığınız 48 nedeniyle, 31.05.2026 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır.”

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI!

İşten çıkarılan çalışanların SGK sisteminde "Kod-48" ile çıkışlarının verilmesi dikkat çekti. Bu kod nedeniyle çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik maaşı gibi bazı haklardan yararlanamayacak.

İşten çıkarıldığını duyuran Gülümhan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “"Onur nişanımdır! Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek” ifadelerini kullandı.

FOTOMUHABİR KAYA VE BALAHAN'IN DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

İşten çıkarılanlar arasında yer alan fotomuhabir Alp Eren Kaya'nın ise CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde göreve başladığı ve Kılıçdaroğlu'nun nikâh şahitlerinden biri olduğu belirtildi.

Kaya işten çıkarılmasının ardından şu paylaşımı yaptı:

"6 yılı aşkın süre CHP’ye ve içime işlemiş olan foto muhabirliği görevime inançla hizmet ettim. Karşılığında aldığım şey ise SGK’dan bir SMS ile Kod 48 oldu!

Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır!

Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi.

İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır.

Ama gerçekler asla değişmez!"

"AYNILAR AYNI YERDE, AYRILAR AYRI YERDE"

Öte yandan fotomuhabir Serkan Balahan da aynı şekilde işten çıkarıldığını duyurdu.

Balahan, "CHP’deki görevime 48 koduyla son verildi.İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır. Ben bugün de tarihin haklı tarafında durduğuma inanıyorum. Yıllar sonra 6 yaşındaki oğlumun gözlerinin içine bakarken, doğruları savunduğumu bilmenin huzurunu yaşayacağım. Koltuklar, makamlar ve görevler gelip geçer; insanın vicdanı ise hep onunla kalır. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde" dedi.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA YOK

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin parti yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve başlamasının ardından atılan ilk adımlardan biri genel merkez çalışanı 24 kişinin işten çıkarılması olmuştu.