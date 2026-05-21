Mutlak butlan mesajı verdi

Haber Merkezi

Sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık bir video paylaşan CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın baskılarını görmezden gelirken CHP’yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" dedi. Kılıçdaroğlu’nun bir buçuk saat içinde 500 binden fazla görüntülenme alan videosuna tepki yağdı. Kullanıcılar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini CHP’ye "mutlak butlan” istemiyle açılan dava sürecine yönelik bir hamle olarak değerlendirdi.

Daha önce yaptığı ‘iç muhasebe’ ve ‘arınma’ çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve dostlarım... Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.”

YOĞUN TEPKİ ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Videoyu alıntılayan ve paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, kaybettiği kurultayın “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesi istemiyle açılan dava sürecine yönelik bir hamle olarak değerlendirdi.

BUTLAN YANITI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını paylaşmasının ardından CHP içinde Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen isimlerin eş zamanlı açıklamalar yayınlamaları da dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videodaki “arınma” vurgusuna tepki gösterdi. Başarır, “Arınma derken adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini gördüğünü düşünüyorum” diyerek Kılıçdaroğlu’nu iğneledi. Başarır, iğneleyici bir üslupla, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videodaki değerlendirmelere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerini “yargının ve adaletin arınması” olarak yorumladığını belirten Başarır, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerine işaret ederek, “Kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım” ifadelerini kullandı. "Butlan" tartışmalarına da değinen Başarır "Mesela ‘butlan’ konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti’nin sipariş usulü, partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti’nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak CHP’nin, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum” ifadelerini kullandı.