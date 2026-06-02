Mutlak Butlan MYK'si toplandı: Açıklama yarın 14.00'te
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kılıçdaroğlu’nun bugün belirlediği MYK'si ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı yarın 14.00’te açıklama yapacak.
Kaynak: ANKA
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan karar sonrası CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını yaptı.
CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantı 18:15’te başlayıp 22:30’da sona ererken, toplantıya ilişkin detaylı açıklamanın Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yarın 14.00’te yapılacağı duyuruldu.
Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısınınsa Perşembe günü yapılabileceği belirtiliyor.