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Mutlak Butlan MYK'si toplandı: Açıklama yarın 14.00'te

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kılıçdaroğlu’nun bugün belirlediği MYK'si ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı yarın 14.00’te açıklama yapacak.

Güncel
  • 02.06.2026 23:27
  • Giriş: 02.06.2026 23:27
  • Güncelleme: 02.06.2026 23:30
Kaynak: ANKA
Mutlak Butlan MYK'si toplandı: Açıklama yarın 14.00'te
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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan karar sonrası CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantı 18:15’te başlayıp 22:30’da sona ererken, toplantıya ilişkin detaylı açıklamanın Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yarın 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısınınsa Perşembe günü yapılabileceği belirtiliyor.

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