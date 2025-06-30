Mutlak butlan ne demek, nedir? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır?

Son günlerde hem siyasi hem de hukuki tartışmaların merkezine oturan “mutlak butlan”, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davalarda sıkça duyuluyor. Hukuk sisteminde yer alan bu kavram, bir işlemin en başından itibaren geçersiz olduğunu ifade eder. Mahkemeler, bu geçersizlik halini kendiliğinden (resen) dikkate alır ve bu tür işlemler hiçbir zaman hukuki sonuç doğurmaz.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz olması halidir. Bu tür işlemler hukuken yok sayılır ve hiçbir şekilde geçerli hale getirilemez. Mutlak butlanla ilgili başlıca özellikler şunlardır:

Baştan geçersizlik: İşlem yapıldığı andan itibaren geçersizdir.

İşlem yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Resen dikkate alınır: Mahkeme, taraflar ileri sürmese bile mutlak butlanı incelemek zorundadır.

Mahkeme, taraflar ileri sürmese bile mutlak butlanı incelemek zorundadır. Zamanaşımı işlemez: Geçersizlik her zaman ileri sürülebilir.

Geçersizlik her zaman ileri sürülebilir. Düzeltilemez: Sakat işlemin geçerli hale getirilmesi mümkün değildir, işlem tamamen iptal edilmelidir.

MUTLAK BUTLAN HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Mutlak butlan genellikle aşağıdaki gibi durumlarda gündeme gelir:

Kurucu unsurların eksikliği (örneğin sözleşmenin taraflarının belli olmaması)

(örneğin sözleşmenin taraflarının belli olmaması) Emredici hukuk kurallarına aykırılık

Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık

Ehliyetsizlik (akıl hastalığı gibi nedenlerle işlem yapamayacak durumda olan kişiler)

(akıl hastalığı gibi nedenlerle işlem yapamayacak durumda olan kişiler) Zorunlu şekil eksikliği (örneğin tapu işlemlerinde resmi şekle uyulmaması)

CHP KURULTAYI BAĞLAMINDA MUTLAK BUTLAN NE ANLAMA GELİYOR?

2023 ve 2025 yıllarında yapılan CHP kurultaylarının iptali için açılan davalarda “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal talep ediliyor. Davacılar, bu kurultaylarda yapılan işlemlerin hukuka açıkça aykırı olduğunu ve bu nedenle kurultayların “yok hükmünde” sayılması gerektiğini savunuyor.

Eğer mahkeme bu görüşü kabul eder ve mutlak butlan kararı verirse:

2023 ve 2025'te yapılan kurultaylar geçersiz sayılır.

Mevcut CHP yönetimi (Özgür Özel ve ekibi) görevden alınabilir.

Önceki yöneticiler (Kemal Kılıçdaroğlu ve eski PM üyeleri) görevlerine iade edilebilir.

Parti, geçerli bir kurultay yapmak zorunda kalabilir.

Ancak, bu kararın kesinleşmesi için istinaf ve Yargıtay aşamalarının tamamlanması gerektiğinden, süreç en az iki yılı bulabilir.