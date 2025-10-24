Giriş / Abone Ol
Mutlak butlan nedir? Tanım, şartlar, sonuçlar ve örnekler

CHP Kurultay Davası ile birlikte gündelik hayata da giren mutlak butlan ifadesi ne demek? Hangi durumlarda mutlak butlan kararı alınır? Tüm detaylar haberimizde.

  • 24.10.2025 10:31
  • Giriş: 24.10.2025 10:31
  • Güncelleme: 24.10.2025 10:33
Mutlak butlan nedir? Bu makalede, mutlak butlan kavramının tanımını, nedenlerini, hukuki sonuçlarını, örneklerini ve nisbi butlan ile farklarını detaylı biçimdeaçıklıyoruz.

MUTLAK BUTLANIN TANIMI

Mutlak butlan, diğer adıyla kesin hükümsüzlük, hukuka, kamu düzenine veya genel ahlaka açık şekilde aykırı bir işlemin baştan itibaren geçersiz olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk düzeninde sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Hakim, taraflar ileri sürmese bile bu hükümsüzlüğü kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ

Mutlak butlanı doğuran nedenler Türk Borçlar Kanunu ve genel hukuk ilkeleriyle belirlenmiştir. Aşağıda en yaygın sebepler sıralanmıştır:

  • Emredici hükümlere aykırılık: Kanunun kesin emrettiği kurallara karşı yapılan işlemler baştan itibaren geçersizdir.
  • Kamu düzenine aykırılık: Toplumun temel değerlerini zedeleyen veya genel ahlaka uymayan işlemler kesin hükümsüz sayılır.
  • Konunun imkânsızlığı: Fiilen veya hukuken imkânsız edimler üzerine kurulan sözleşmeler geçersizdir.
  • Şekil şartına uyulmaması: Kanunun geçerlilik için zorunlu kıldığı resmî şekle uyulmaması mutlak butlan doğurur.
  • Tam ehliyetsizlik: Tam ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemler baştan itibaren hükümsüzdür.

MUTLAK BUTLANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Mutlak butlan yaptırımına tabi bir işlem, hukuk düzeninde hiçbir sonuç doğurmaz. Tarafların yaptıkları sözleşme baştan itibaren yok hükmündedir. İşlemden kaynaklı olarak yapılan ödemeler veya edimler iade edilir ve sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

DurumHukuki Sonuç
GeçerlilikBaştan itibaren hükümsüzdür.
İleri sürme hakkıHerkes tarafından ileri sürülebilir, hakim re’sen dikkate alır.
ZamanaşımıYoktur; mutlak butlan her zaman ileri sürülebilir.
İade yükümlülüğüTaraflar verdiklerini geri vermek zorundadır.
Sonradan onamaGeçerli hale gelmesi mümkün değildir.

MUTLAK BUTLAN – NİSBİ BUTLAN – YOKLUK FARKLARI

Bu üç kavram sıkça karıştırılsa da aralarında önemli farklar bulunur:

KavramGeçerlilik DurumuKim İleri Sürebilir?SüreÖrnek
Mutlak ButlanBaştan itibaren hükümsüzHerkesSüreye bağlı değilKamu düzenine aykırı sözleşme
Nisbi Butlanİptal edilene kadar geçerliKorunması gereken tarafBelirli süreyle sınırlıHile, tehdit veya hata ile yapılan işlem
YoklukHiç doğmamış sayılırHerkesYokKurucu unsurun bulunmadığı işlem

MUTLAK BUTLANA ÖRNEKLER

  • Suç işlenmesini konu edinen sözleşme (ör. rüşvet veya yasa dışı faaliyet taahhüdü)
  • Noter onayı gerektiren taşınmaz satış vaadinin yazılı şekilde yapılmaması
  • Tam ehliyetsiz kişinin yaptığı satış veya borç sözleşmesi
  • Genel ahlaka aykırı içerikli anlaşmalar
  • Kanunen yasaklanmış konulara ilişkin işlemler

CHP KURULTAY DAVASI'NDA NEDEN MUTLAK BUTLAN TALEP EDİLİYOR?

CHP kurultay davasında “mutlak butlan” talebi, yapılan işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılması gerektiği iddiasına dayanıyor. Hukukta mutlak butlan, bir işlemin yasaya veya usule aykırı şekilde yapılması nedeniyle yok hükmünde kabul edilmesi anlamına gelir. Bu durumda, söz konusu işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılır. CHP kurultay sürecinde bu talep, parti tüzüğüne, seçim yöntemine veya delege dağılımına aykırı bir durum bulunduğu iddiasına dayandırılıyor. Davacılar, bu ihlallerin sadece hatalı değil, kurultayın meşruiyetini temelden zedeleyen nitelikte olduğunu savunarak, mahkemeden kurultayın tüm sonuçlarının iptalini ve geçersiz sayılması isteniyor.

