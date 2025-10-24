Mutlak butlan nedir? Tanım, şartlar, sonuçlar ve örnekler

MUTLAK BUTLANIN TANIMI Mutlak butlan, diğer adıyla kesin hükümsüzlük, hukuka, kamu düzenine veya genel ahlaka açık şekilde aykırı bir işlemin baştan itibaren geçersiz olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk düzeninde sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Hakim, taraflar ileri sürmese bile bu hükümsüzlüğü kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ Mutlak butlanı doğuran nedenler Türk Borçlar Kanunu ve genel hukuk ilkeleriyle belirlenmiştir. Aşağıda en yaygın sebepler sıralanmıştır: Emredici hükümlere aykırılık: Kanunun kesin emrettiği kurallara karşı yapılan işlemler baştan itibaren geçersizdir.

Kamu düzenine aykırılık: Toplumun temel değerlerini zedeleyen veya genel ahlaka uymayan işlemler kesin hükümsüz sayılır.

Konunun imkânsızlığı: Fiilen veya hukuken imkânsız edimler üzerine kurulan sözleşmeler geçersizdir.

Şekil şartına uyulmaması: Kanunun geçerlilik için zorunlu kıldığı resmî şekle uyulmaması mutlak butlan doğurur.

Tam ehliyetsizlik: Tam ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemler baştan itibaren hükümsüzdür.

MUTLAK BUTLANIN HUKUKİ SONUÇLARI Mutlak butlan yaptırımına tabi bir işlem, hukuk düzeninde hiçbir sonuç doğurmaz. Tarafların yaptıkları sözleşme baştan itibaren yok hükmündedir. İşlemden kaynaklı olarak yapılan ödemeler veya edimler iade edilir ve sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. Durum Hukuki Sonuç Geçerlilik Baştan itibaren hükümsüzdür. İleri sürme hakkı Herkes tarafından ileri sürülebilir, hakim re’sen dikkate alır. Zamanaşımı Yoktur; mutlak butlan her zaman ileri sürülebilir. İade yükümlülüğü Taraflar verdiklerini geri vermek zorundadır. Sonradan onama Geçerli hale gelmesi mümkün değildir.

MUTLAK BUTLAN – NİSBİ BUTLAN – YOKLUK FARKLARI Bu üç kavram sıkça karıştırılsa da aralarında önemli farklar bulunur: Kavram Geçerlilik Durumu Kim İleri Sürebilir? Süre Örnek Mutlak Butlan Baştan itibaren hükümsüz Herkes Süreye bağlı değil Kamu düzenine aykırı sözleşme Nisbi Butlan İptal edilene kadar geçerli Korunması gereken taraf Belirli süreyle sınırlı Hile, tehdit veya hata ile yapılan işlem Yokluk Hiç doğmamış sayılır Herkes Yok Kurucu unsurun bulunmadığı işlem