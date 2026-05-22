Mutlak butlan sonrası: Finansal istikrar komitesi toplantısı sona erdi

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından borsada ve ekonomide yaşanan gerilemenin ardından finansal istikrar komitesi bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında sabah saat 08.30'da başlayan toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada"yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır" denildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin bir bilgi paylaşılmazken komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izleyeceği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."