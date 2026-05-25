Mutlak butlan yönetimi ile AKP bayramlaşacak

AKP’nin Kurban Bayramı için belirlenen bayramlaşma programı ortaya çıktı. Programa göre bayramın 2’inci günü olan 28 Mayıs tarihinde AKP, CHP’nin mutlak butlan ile atanan yönetimi ile bayramlaşacak.

AKP’nin programına göre 28 Mayıs günü sabah 9.30’da bayram tebriği için birbirlerinin heyetlerini kabul edecek.

AKP Genel Merkezi’nde mutlak butlan heyetini karşılayacak heyete Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlık edecek. CHP Genel Merkezi’ne gidecek heyetin başında ise 28. Dönem Adıyaman Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt olacak.

3 BAYRAMDIR BAYRAMLAŞMIYORLARDI

CHP, Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasından sonraki bayramda (30 Mart 2025 Ramazan Bayramı) AKP ile bayramlaşmayacağını açıklamıştı.

AKP ve CHP arasındaki son bayramlaşma Haziran 2024’teki Kurban Bayramı’nda gerçekleşmiş, 2 partinin heyetleri 3 bayramdır bayramlaşmamıştı.

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından mutlak butlan yönetimi, AKP ile bayramlaşma kararı almış oldu.