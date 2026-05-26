Mutlak butlan yönetiminden 'dijital tasfiye' girişimi: Özel'in açıklamaları kaldırıldı, Kılıçdaroğlu eklendi

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin polis eşliğinde Genel Merkez'e girmesiyle başlayan süreç, partinin dijital platformlarına da yansıdı. Mutlak butlan yönetimi, CHP’nin internet sitesinde (chp.org.tr) kapsamlı bir değişikliğe giderek seçilmiş yönetimin izlerini sildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI KALDIRILDI

Yapılan güncellemelerle birlikte sitede yer alan CHP Lideri Özgür Özel’in özgeçmişi yayından kaldırıldı. Bunun yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi, "Genel Başkan" sıfatıyla siteye yeniden eklendi.

Düzenleme kapsamında Özel’in, mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs tarihinden sonraki tüm açıklamaları ve haber bültenleri de siteden tamamen kaldırıldı.

'ADAY OFİSİ' MECLİS'E TAŞINDI

Sitedeki bir diğer dikkat çeken müdahale ise partinin seçim stratejisinde kritik bir yer tutan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” bölümünün erişime kapatılması oldu.

Konuya ilişkin T24'e konuşan CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, dijitaldeki bu karartmanın ardından ofisin fiziki olarak da taşındığını açıkladı. Genel Merkez'deki duruma "işgal" sözleriyle tepki gösteren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez işgal edilince, Genel Başkanımız Özgür Özel’in de söylediği gibi çalışmalarımızın merkezini TBMM’ye taşıdık. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin binasını kapattık ama çalışmalarımızı Meclis’ten yürüteceğiz."