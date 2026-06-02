Mutlak butlana karşı yurttaşlardan tepki: 1617 yurttaş imzaladı

Çeşitli meslek gruplarından 1617 yurttaş, aralarında Korkut Boratav, Oğuz Oyan, Seyhan Erdoğdu ve Yakup Kepenek’in de bulunduğu 224 aydının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayımlanan “Mutlak Butlan Kabul Edilemez” başlıklı açıklamasını imzaladılar.

232 öğretmen, 170 mühendis, 127 hekim ve 43 avukat ile 100’ü aşkın meslek grubundan 262 kişi ile 509 emeklinin de yer aldığı 1617 yurttaşın imzaladığı Aydınlar açıklamasında, Mutlak Butlan kararının; yasalar itibarıyla yetkisizlik, hukuki norm itibarıyla yokluk, anayasal düzen bakımından ise siyasi partilerin varlığını tehditle malul olduğuna dikkat çekilerek, temsili varlığı örgütsel varlığının çok ötesinde yer alan CHP’de örgüt iradesinin amasız ve fakatsız şekilde hemen hakimiyet tesis etmesinin, memleket meselesi haline geldiği görüşüne yer verilmişti.

“Mutlak Butlan Kabul Edilemez” başlıklı açıklamasını imzalayan yurttaşlar şöyle:

Abanoz Nadir (Emekli), Abdullah Gündoğdu (Dr.), Abdullah Yıldız (Esnaf), Abdurrahman Cırıklı (İnş.Teknisyeni), Abdurrahman Karaayit (Emekli), Abdurrezzak Erten, Abuzer Köylü (Emekli), Adalet Nuzumlalı (Mühendis), Adile Yıldırım (Emekli), Adil Hakan Gönendik (Hekim), Adnan Atila (Emekli), Adnan Sütemmez (Emekli), Ahmet Akad Çukurova (Yüksek Elektrik Mühendisi), Ahmet Ali̇ Ak (Emekli), Ahmet Amaç (Kimya Mühendisi), Ahmet Aygun (CHP üyesi), Ahmet Azmi Poge (Emekli Emniyet Mensubu), Ahmet Bahçeli (Emekli), Ahmet Cunedioğlu (Emekli), Ahmet Dönmez (Emekli), Ahmet Duran Borak, Ahmet Dursun Yılmaz (Emekli bürokrat), Ahmet Emi̇n Özmete (Diş Hekimi), Ahmet Gürsoy (Emk.Öğrtmn), Ahmet Haşim Musaağaoğlu (Doktor), Ahmet Koğ (İş insanı), Ahmet Kurt (Öğretmen), Ahmet Kutsal Karatas.., Ahmet Mutluay (Denetmen), Ahmet Necdet Gelgün (Mimar), Ahmet Oğuz Büyükcoşkun, Ahmet Özbek (Emekli öğretmen), Ahmet Paket (Avukat), Ahmet Reha Çevikel (Emekli Bankacı), Ahmet Tan (Avukat), Ahmet Tatar (Emekli), Ahmet Tefek (Emekli), Ahmet Uğurlu, Ahmet Yalçın (Mak. Mühendis), Ajlan Akman (Öğretmen), Aksel Arol (Çiftçi), Alaaddin İpek (Emekli), Alaattin Yüksel (24.Dönem İzmir Milletvekili), Alev Örengönül (Emekli polis), Alev Yılmaz (Emekli mütercim), Alicanözcan (Mikrobiyoloji Uzmanı), Alihurdoğan Çelebi (Emekli), Alim Başaran (Eğitimci), Alim Serdar Armağan (Doktor), Aliye Rumeli (Emekli bilgisayar programcısı), Aliye Urpekli (Danışman), Ali Arıca (Emekli öğretmen), Ali Arslan (İnş.Mühendisi), Ali Aydağ (Mimar), Ali Aydın (Makine Mühendisi), Ali Aydın (Öğretmen), Ali Bozkurt (Emekli öğretmen), Ali Canlı (Endüstri mühendisi), Ali Can Korkmaz (Uzman Doktor), Ali Cihangir Oral (Makina Mühendisi), Ali Çağlayan (Emekli sanayici), Ali Çalışkan (Emekli), Ali Doğan, Ali Duman (Öğretmen), Ali Fuat Kaplan (Emekli), Ali Gök (Yüksek Mühendis), Ali Hakan Everekli (Elektrik Muhendisi), Ali Kama (Emekli), Ali Külahçıoğlu (Emekli), Ali Murtaza Ayhan (Serbest muhasebeci), Ali Onur (Metalurji müh.), Ali Özbek (Emekli), Ali Özbolat (Emekli), Ali Paşa Şanlı, Ali Rıza Bal (Emekli Bankacı), Ali Sarıçimen (Mali Müşavir), Ali Selmanpakoğlu (İnşaat mühendisi), Ali Sevimli (İşçi), Ali Uçar (Mühendis), Ali Yildirim (İktisatcı), Ali Yurtseven (Emekliyim.), Ali̇ Taş (Emekli), Alpaslan Girayalp (Maden Y. Mühendisi), Alpaslan Sirkecioglu (Endüstri Yuk. Mühendisi), Alper Aktaş (Doktor), Alp Kahyaoğlu (Endüstri mühendisi), Alp Ömercikoğlu (Bilgisayar Programcılığı), Âlim Başaran, Apdullah Eskikaya (Elk. Mühendisi), Arın Çolak (mezunu), Arslan Akgül (Emekli teknisyen), Arslan Aslan (Ögretmen), Arzu Bozgül (Emekli), Arzu Kanmaz (Gıda Muhendisi), Asil Onay (Tıp Hekimi), Asim Yalniz (Emekli), Asiye Kamer, Asiye Keykubat (Emekli öğretmen), Asiye Şahin (Öğretmen), Aslan Kılıç Çağlayan (Emekli öğretmen), Aslı Tunçer (Doktor), Aşkın Keseci̇ (Emekli öğretmen), Atilay Sakarya (Mühendis), Atilla Birsöz (Emekli), Avni Beliğ Karatay (İnşaat mühendisi), Aybars Ali Alman (Mühendis), Aycan Özkan (Emekli), Aydemir Ağırtaş (Emekli), Aydın Aslan (CHP Augsburg Brl.Bsk.), Aydın Bulut (Öğretmen), Aydın Çakmakkaya (Ticaret), Aydın Çaltepe (Emekli Albay), Aydın Özbilgin (Uzman doktor), Aydın Şahinli (Diş hekimi), Aydın Yıldız (Serbest meslek.), Aydoğan Arslanca (Engelli hakları), Aygül Yazıcı (Emekli), Ayhan Gönül (İnşaat Mühendisi), Ayhan Kaçar (Emekli elektrik teknisyeni), Ayhan Şentürk (Çevre Sağlığı Teknisyeni), Ayhan Taş (Evhanımı), Aykut Ak (SMMM), Aykut Günel (Dr., Sendika Uzmanı), Aykut Kavak (Emekli), Ayla Gökçay (Emekli Tarih Öğretmeni), Ayla Karadeniz (Ögretmen), Ayla Rışvanoğlu (Emekli Eğitimci), Aynur Bektaş (Mühendis), Aynur Bengü (Emekli Biyolog), Aynur Çetinaslan (Ev hanımı), Aynur Doğan Koşar (Estetisyen), Aynur Tokur (Mali müşavir), Aysel Akdayı (Öğretmen), Aysel Doğan (Emekli Bankacı), Aysel Erdem (Emekli), Aysel Gündoğan (Emekli eğitimci), Aysel Kılıç (Eczacı), Aysel Özerol (İşletme fakültesi), Aysel Yıldırım (Emekli), Ayseven Cansız (Emekli Memur), Aysun Çelik (Emekli), Aysun Diyaroğlu (Emekli öğretmen), Aysun Gayıran (Ev hanımı), Ayşegul İlsever (Emekli), Ayşegül Bayram Aktin (Muhasebe), Ayşen Güngör Güney (Emekli), Ayşe Alsan (Emekli), Ayşe Ataün (Emekli), Ayşe Banu Ayetoğlu (Noter), Ayşe Birant, Ayşe Cengiz Hızıroğlu (Psikolog), Ayşe Doğancı (Emekli öğretmen), Ayşe Eğilmez (Hemşire), Ayşe Gerede (Emekli Bankacı), Ayşe Gürocak (Eğitimci), Ayşe Hidayet Öcal (Ev işçisi), Ayşe Kanyılmaz (Noter), Ayşe Koç (Öğretmen), Ayşe Kurt, Ayşe Onur Kalaç (Gayrimenkul Danışmanı), Ayşe Oygür (Biyolog), Ayşe Sebla Karakazan (Emekli), Ayşe Sezer (Ev hanımı), Ayşe Sıdıka Roy (Emekli), Ayşe Şemsi Zaim (Gayrimenkul danışmanı), Ayşe Ülkü Özcan (Emekli), Ayşe Zor (Emekli), Ayşin Eker (Emekli), Aytekin Kızılkaya (Emekli), Ayten Ekşioğlu (Diş Hekimi), Ayten Eraslan (Emekli Öğretmen), Ayten Kutlu (Emekli öğretmen), Aytug Aydın (emekli), Aziz Kılıç (Hekim), Azi̇z Tayfun Davran (EMEKLİ), A. Haydar Göçer (İşçi), A. Meral Genç (Hekim), A. Osman Kavuşdu (Emekli Öğretmen), A. Turan Aydemir (Elektrik mühendisi), A. Ülkü Gün (Emekli), Bahadır Yavuz (Emekl), Bahar Altuntaş (Mühendis), Bahar Hasoğlu (Emekli), Bahar Melek Di̇zdar (Avukat), Bahar Önal (Öğretmen), Bahattin Aslan, Bahattin Öztürk (Uzman doktor.), Bahriye Yilar (Emekli), Baki Ulusal (Emekli), Banu Aydoğan (Emekli), Barbaros Ulutaş (Dr., Avukat), Barış Can Yaylı (Kamu işçisi), Başar Yaltı (Avukat), Batu Oguz (Öğrenci), Bayram Barlık (İşçi), Bayram Özsoy (İnşaatçı), Begüm Baysan (Reklamcı), Behçet Ak (Emekli), Behçet Kemal Madenci (Emekli Okul Müdürü), Bekir Karacan, Bekir Koşar (Mimar), Bekir Uçar (Emekli Öğretmen), Bektaş Atmaca (Emekli işçi), Bektaş Sığırcı (İşveren), Belinda Corsini (Emekli), Benan Dizdar (Öğretmen), Bengisu Gürler (Fizyoterapist), Berkay Tapan, Berna Aydemir (Emekli), Berna Büyükbayram (Peyzaj Mimar), Berna Demiröz (Tasarımcı), Berra Öz (Sosyal Hizmet Uzmanı), Betül Çakıt (Emekli Mühendis), Betül Erkut (Öğretmen), Betül Özkarahan, Betül Sepin (Öğretmen), Beyti Ozan (Emekli öğretmen), Beyza Damgacıoğlu (Emekli), Bige Eryürek (Emekli), Bilgehan Durukan (Emekli), Bilge Si̇noplu (Emekli), Bilgin Tuna (Emekli Öğretmen), Bilgin Ünsal (Emekli), Bilkay Erkök (Emekli), Bingül Başegen (Emekli), Binnaz Yakupoğlu (Öğretmen), Binnur Akıncılar (Emekli), Binnur Aslan (İş insanı), Binnur Özses (Diş hekimi), Birgül Atalay, Birgün Tetik (Emekli), Birol Ercanli (Yüksek Mimar), Birsen Çakıcı (Antropolog), Birsen Gülcan (Emekli Öğretmen), Birsen Yeşilyurt (Öğretmen), Buket Günedey Irmak (Muhasebe), Buket Korkmaz Yaprak (Diş Hekimi), Buket Uzunoğulları (Emekli), Burcu Güneş (Mali İsler), Burhanettin Yıldız (Emekli), Bülend Büyükakın (Danışman), Bülent Büyükbayram (Ekonomist), Bülent Çakın (Mühendis), Bülent Gelgeç, Bülent İnci (Emekli), Bülent Önen (Emekli mühendis), Bülent Sağlam (Emekli Genel Müdür), Bülent Sayılır, Bülent Yergi̇n (Emekli), Büşra Özer (Emekli), Cafer Çavuşoğlu (Emekli), Cafer Özcan (Mühendis), Cahit Si̇so (Mimar), Canan Aygün (Doktor), Canan Bayrakdar (İnsan Kaynakları), Canan Gülyiyen Yurttaş (Emekli), Canan Misman (Emekli Öğretmen), Canan Şengil (Emekli), Cana Asal (Emekli bankacı), Candan Er (Emekli), Candan Töre (Mühendis), Candan Yenigün (Emekli eğitimci), Caner Kaya, Cavidan Çetinkaya (Öğretmen), Celal Seçinti (Emekli ortopedi uzmanı), Cemal Göçmem (Jeofizik Yüksek Mühendisi), Cemal Kaygısız (Yüksek Müühendis), Cemal Küçüksezer (Toplumbilimci Emekli), Cemal Mehmethanoğlu (Avukat), Cemal Özkılıç (Yüksekokul), Cemal Şentürk (İşçi), Cemal Yılmaz (Muhasebeci), Cemile Ozeker (STK), Cemil Belli (Öğretmen (Emekli)), Cemil İlhan (Avukat), Cemil Özdemir (Emekli), Cemi̇l Kocatepe (Mühendis), Cem Anafarta (Dış ticaret), Cem Erengün (Emekli), Cem Özbatur (Mühendis), Cengiz Topel Aygül (Emekli), Cengiz Yavuz, Cenk Atayeter (Konferans Çevirmeni), Cenk Göçer (Avukat), Cennet Bozkurt (Ev hanımı), Cennet Doğan (Emekli), Ceren Kalay Eken (Avukat), Ceren Oğuz (Pazarlama uzmanı), Ceren Torun (Ev hanımı), Cevriye Clerc (Emekli memur), Cezmi Fidan (Banka Emekli Müdürü), Cihangir Poge (Saglik hasta bakiciyim), Coşkun Ahıskalıoğlu (Maliyeci), Coşkun Ova Şeyhoğlu (Hekim), Cumali Yener (Emekli öğretmen), Cuma Erdem (Emekli), Cuma Kaya (Emekli), Cumhur Albayrak (Argon Kaynakçısı), Cüneyt Akıncı (Emekli), Cüneyt Pala (emekli ziraat mühendisi), C. Handan Çakmakçı (Fizyoterapist), Çağıl Özgen (Emekli), Çetin Aroma (Yüksek Mühendis), Çetin Ganioğlu (Emekli), Çınar Arat (Finans Müdürü), Çiğdem Akça (Emekli), Çiğdem Akdeniz (Emekli öğretmen), Çiğdem Büyükcoşkun (Emekli Bankacı), Çiğdem Çil, Çiğdem Erko (Emekli), Çiğdem Hafızoğlu (Emekli), Çiğdem Kayacan (Jeoloji Mühendisi), Çiğdem Özçakmak Çelik (Mali Müşavir), Çiğdem Pekkal Çetin, Çiğdem Sert (Emekli öğretmen), Çiğdem Tuncer (Bilgi İşlem Uzmanı), Çimen Bürücek (Serbest), Ç. Banu Yeşi̇lırmak (İdari yönetici), Davut Bayraktar (Esnaf), Demet Erdemir (Emekli), Demet Kumova, Demet Vermaas (Avukat), Demet Yalçınöz (Muhasebeci), Deniz Alkan (Y. Mimar), Deniz Eraltan (Öğretmen), Deniz Kıratlı (Bilim uzmanı), Deniz Kumru (Emekli), Deniz Yıldız (Emekli), Deniz Zorkun (Emekli Uzman Hekim), Derman Boztok (Hekim), Derya Açıkgöz (Emekli Öğretmen), Derya Bayhan (Emekli), Derya Erfidan (Mütercim Tercüman), Derya Gürsoy (Veteriner hekim), Derya Özinal (Esnaf), Derya Saatçioğlu, Derya Sağırosmanoğlu (Emekli), Derya Turgay (Makine mühendisi), Derya Yamaç (Mali Danışman), Devrim Egemen Şahin (Emekli), Devrim Simav (Makina Mühendisi), Didem Demirel, Dilek Cengiz (Endüstri Mühendisi), Dilek Çalkaya (Ücretli), Dilek Mercan (Sigortacı), Dilek Read (Muhasebe müdürü), Dilek Sincer (Öĝretmen), Dilek Şaşmaz (emekli), Diler Bosut Güven (Avukat), Doğan Bermek (Mimar), Doğan Dede (Doktor), Doğan Güneş Tomruk (Hekim), Doğan Kızıloğlu (Emekli Öğretmen), Döndü Deniz Yetilmiş (Uzman), Döndü Kınaş, Döndü Yazıcı (Emekli öğretmen), Döne Aydın (Emekli), Döne Yılmaz (Emekli), Dudu Pank (Öğretmen), Dursun Ali Kırmızıgğl (Emekli), Dursun Bayram (İş insanı), Dursun Göktepe (Elk. Yük. Mühendis), Dursun Malik Bakır (Mühendis), Durusu Arısoy (Emekli Bankacı), Duygu Akansu, Duygu Yolcu (Ön Lisans), Duyunç Koçöz, Dündar Aytekin (Emekli Bankacı), Dürdane Kılıç (Öğretmen), Ebru Ergüt (Bilişim), Ebru Karcı (Öğretmen), Ece Başaran (Avukat), Ece Erdem (Memur), Ece Tatar Sidal (Dişhekimi), Eda Özcan (Emekli), Eda Saraç (Serbest meslek), Edilüj Engü (Emekli), Edip Kılavuz (Emekli Emniyet Pers.), Eftal Turhan (Emekli), Egemen Ünlü (Mühendis), Ege Laçinel (Öğrenci), Ekrem Kerem Tanrıverdi, Ela Timur Erdem (SMMM), Elçin Aşuroğlu (Öğretmen), Elçin Özalp (Uzman Hekim), Elif Demirbağ (Emekli), Elif Yıldırım (Matbaa Teknikeri), Elif Yurdun Elbi (Uzman doktor), Emel Akşıray (Emekli öğretmen), Emel Demir (Ziraat Mühendisi), Emel Kartal (Öğretmen), Emel Kıyak Arıcı (Emekli bankacı), Emel Külahçıoğlu (Emekli), Emel Özeken (Terzi), Emel Öztürk (Emekli öğretmen), Emel Thoma (Emekli), Emetullah Tülay Aydın (Emekli Genel Müdür Yardımcısı), Emine Aşan (Emekli), Emine Bağır (Dr), Emine Can (Terzi), Emine Erdem (Emekli öğretmen), Emine Kamci̇, Emine Kandemir (Sağlık teknisyeni), Emine Karyağış (Sağlık teknisyeni), Emine Nida (Dr), Emine Yoldaş (Ev hanımı), Emine Yücel (Emekli öğretmen), Emin Güler (Yüzme antrenörü), Emin Kaya (Yuksek okul), Emin Yusuf Altun (Makine ve Endüstri Mühendisi), Emiş Aşkın (Ev hanımı), Emi̇ne Eser Erdur (Tekstil Mühendisi), Emrullah Dönmez (Emekli esnaf), Engin Demirkollu (Emekli Banka Md.), Engin Uludağ (Otobüs Şoförü), Enver Aziz Bahçetepe (Emekli eğitmen), Ercan Çınarlı (Emekli), Ercan Gemi̇ci̇ (Emekli), Ercüment Alptekin (Mühendis), Ercüment Girginok (Emekli banka yoneticisi), Erdal Akkurt (Kimya mühendisi), Erdal Başeren (Makina Mühendisi), Erdal Karademir (Harita Mühendisi), Erdal Karanfil (İnş. Müh.), Erdal Kuzugüdenlioğlu (Mak.Yük Mühendisi), Erdem Algan (Diş Hekimi), Erdem Solmaz (Elektrik elektronik mühendisi), Ergin Noyan (Dr.Y.Müh.), Ergin Sungur (Harita mühendisi), Erhan Altınbilek (İnşaat Yüksek Mühendisi), Erhan İçöz (Y. Mühendis), Erhan Karaçay (Elk Mühendisi), Erhan Kuş, Erim Aykut (Serbest meslek), Erkal Keçe (Emekli), Erkan Erkazancı (Ziraat yüksek mühendisi), Erkan Yalın, Erol Gülman (Emekli), Erol Gürgen (Emekli mühendisi), Erol Hoşafcı (Makine mühendisi), Erol Kara (Emekli öğretmen), Erol Kavraz (Emekli), Ersin Alkan (Lisans), Ersin Edi̇z (Makina mühendisi), Ertuğrul Basmacı, Ertuğrul Özemre (Emekli Gümrük Müşaviri), Erturan Birben (Emekli avukat), Esengül Çiler (Emekli), Esin Çınar (Emekli), Esin Doğru (Peyzaj yük mimarı), Esin Pilğir (Emekli), Esin Toğay (Emekli Öğretmen), Esma. Özdemir (Emekli), Esra Çınar (Emekli), Esra Yıldız (Emekli), Etem Göktaş (Serbest meslek), Evin Bayer (İç Mimar), Evin Gençosmanoğlu (Kimya Yüksek Mühendisi), Evren Aydınyer (Bankacı), Eyüp Sevimli (Makina Mühendisi), Ezgi Koçyiğit, E Işık Doğusoy (Emekli), E. Yavuz Türeli (Emekli), Fadime Çatal (Emekli hemşire), Fadime Ortaören (Emekli), Fadime Zülfikargil (Emekli), Fadim Önal, Faika Muzayık, Faik Burhanoğlu (Elektrik yüksek mühendisi), Faik Zeki Şahin (Emekli Müfettiş), Faruk Abdullahoğlu (Serbest meslek), Faruk Çıngıloğlu (Emekli öğretmen), Fatih Özcan (Emekli öğretmen), Fatma Aydın (Emekli memur), Fatma Bilge Türkaydın Mintaş (Biyolog), Fatma Bozbeyoğlu Kaya (Emekli), Fatma Demi̇rbi̇lek (Ev hanımı), Fatma Dilek Yüksel (Emekli Öğretmen), Fatma Durgeç (Ev kadını), Fatma Durmu (Ziraat Mühendidi), Fatma Duru (Emekli), Fatma Eraslan (Emekli), Fatma Kırmızıgül (Ev hanımı), Fatma Lale Ötüş (Ev kadını), Fatma Sakaoğlu (Ev hanımı), Fatma Şahbaz (Turizmci), Fatma Şahin (Emekli Ögretmen), Fatma Tanyel Erkin (Emekli), Fatma Uğurlu (Mühendis), Fatma Ünal (Uzman Diyetisyen), Fatma Yeşim Padar (Emekli), Fatma Yüksel (Emekli Öğretmen), Fatoş Dayıoğlu (Sivil toplum), Fatoş Ekşi (Öğretmen), Fatoş Tabak (Emekli öğretmen), Fazıl Küçük Koç (Öğretmen), Fedai Tınaz (Emekli öğretmen), Fedai Yürekli (İşletmeci), Fehmi Çubukçu, Ferah Talay (Emekli), Feray Kutlu, Ferda Gözen (Diş Hekimi), Feridun Karaçetin (Mühendis), Ferihan Kara (Emekli öğretmeni), Ferrah Güner (Ekonomist), Feryal Bekdik (Emekli İnşaat Mühendisi), Fethi Mede (Emekli), Fevzi Akıncıoğlu (Emekli Öğretmen), Feyzan Tanrıkulu (Emekli inş.mühendisi), Feyzi Coşkun (Emekli Öğretmen), Feza Piroğlu Ünaldı (Emekli), Fırat Tiryaki (Tekstil Yönetici), Figen Akdenizoğlu Can (Hekim), Figen Demirtay (Ev hanımı), Figen Erşahin (Hekim), Figen Güzey, Figen Küçüksezer (Uzman Hekim), Figen Nalçacı (Emekli), Figen Sevgican (Diş hekimi), Figen Subaşı Westerhof (İhracatçı), Fikret Birol Uluer (Dişhekimi), Fikret Çetin (Hekim), Fikret Küçükdeveci (Yüksek mühendisi), Fikret Tanzer (Hekim), Fikriye Gönül Tan Peker, Fikriye İşcan Meral (Emekli öğretmen), Fikri Özdemir (Turizmci), Filiz Alıcı (Halkla ilişkiler), Filiz Balta (Mühendis), Filiz Ekmekçi̇oğlu (Emekli), Filiz Göçer, Filiz Güney (Emekli Öğretmen), Filiz İmamoğlu (Yüksek okul), Filiz Oskay (Emekli), Filiz Savaşkan (Emekli öğretmen), Filiz Şengel (Emekli), Firdevs Soy (Emekli), Fisun Özdil (Muhasebe), Fisun Öztürk (Emekli Gelir uzmanı), Ful Uğurhan (Doktor), Funda Aydın (Sanat), Funda Cudi (Ogretmen), Funda Kahraman (Emekli), Funda Karagöz (Sağlık sektörü), Fügen Çıngır (Mühendis), Füsun Aksoy (Emekli öğretmen), Füsun Alpay (Emekli), Füsun Erki̇n, Füsun Ersan (Emekli), Füze Sümer, F. Kemal Özoğuz (Elektrik mühendisi), F. Tuncay Özgünen (Emekli), Galip Çakır (Stor imalatçısı), Galip Deriner (Turizmci), Gamze Budak Bektaş (İşçi), Gıyasettin Ersoy, Gonca Kaplan (Eğitim Danışmanı), Gökhan Özgüroğlu (Serbest meslek), Gökhan Yargıç (Emekli), Gönül Çelik (Emekli öğretmen), Gönül Özkaya (Emekli öğretmen), Gönül Şentürk (Ev hanımı), Gözde Fryc (Öğretmen), Güher Hürzat (Mühendis), Gülay Çağlar (Emekli öğretmen), Gülay Odabaş (Mimar), Gülay Paçacıoğlu (Emekli), Güldem Basnak (Egitimci), Gülden Kip (Öğretmen), Gülderen Yıldırım (Emekli), Gülenay İriboz (Eczacı), Gülerman Poyraz (Emekli), Güler Atmaca (Terzi), Gülgün Akansu (Eğitimci), Gülhan Çakır (Ev hanımı), Gülhan Nurtuğ (Emekli), Gülin Acar (Emekli Bankacı), Gülin Onat Bayır (Bilgisayar Mühendisi), Gülistan Hayta (Emekli), Güllü Er (Öğretmen), Gülnaz Köksal (Emekli), Gülnihal Akkuş (Emekli), Gülsen Geray (Öğretmen), Gülseren İşisağ (Serbest meslek), Gülsevil Özer (Emekli öğretmen), Gülsüm Çuhadar (Ev hanımı), Gülsüm Taşdelen Kılıç, Gülsün Bozkurt (Emekli), Gülsün Kaya (Emekli Öğretmen), Gülsün Taşdelen, Gülşah Uçarkuş (Sanat Tarihçisi), Gülşen Ayyıldız (Öğretmen), Gülşen Sakarya (Emekli), Gültekin Baykal (Ev Kadını), Gültekin Dikilikaya (Jeoloji Müh.), Gülten Bal (Öğretmen), Gülten Baylas (Halkla iliskiler), Gülten Cesur (Ev hanımı), Gülten Erkmen (Emekli), Gülten Kolbaşı (İltidat Fakültesi, muhasebesi.), Gülten Ünal (Emekli), Gül Aran (İnş.müh.), Gül Bilal (Emekli), Gül Ergül (Bilgisayar Müh.), Gül Kazar (Muhasebe), Gül Tezel Sezer (Bilgisayar Programcısı), Günay Boztaş (Mühendis), Günay Gündüz (Dijital ajans), Günay Işık (Emekli öğretmen), Güneş Timoçin (Emekli), Güneş Usta (Emekli), Güngör Aydın (Emekli Vali), Güngör Babacan (Emekli Öğretmen), Günseli Kayhan (Uzman Hekim), Gürbüz Günaştı (Ekonomist), Gürkan Üçyol, Gürsel Yenice (Emekli), Gürsoyburma (Emekli), Güven Bakır (Öğretmen), Güven Subaşı (Avukat), Güzide Öktem (Emekli öğretmen), Habibe Şen (Emekli), Habip Fatih Kızılgün (Mimar), Habip Güneş (CHP üyesi), Hacer Deveci (Muhasebeci), Hacıveli Çetinaslan (Emekli öğretmen), Hacıveli Çrtinaslan (Emekli Öğretmen), Hacı Ahmet Çeli̇koğlu (Çiftçi), Hadise Yücel (Y.Ziraat Mühendisi), Hakan Kırklar (Emekli), Hakan Pehlivan (Hekim), Hakkı Demi̇r (Eğitimci), Haldun Coşkun (İşletmeci), Hale Şişli (Öğretmen), Halil Boz (Emekli Eğitimci), Halil Buğrahan Yalçınkaya (Klinik Psikolog), Halil Butay, Halil Can Şavuk (Garson), Halil İbrahim Kaya (Kimyager), Halil Kadim (Öğretmen), Halil Telli (Emekli), Halime Şaman (Biyolog), Halim Yakut (Seramik ustası), Halise Özpamukçu (Memur), Halis Hayaloğlu (Emekli), Haluk Şakiroğlu (Makina Mühendisi), Haluk Yalvaç (Emekli), Hamdi Canevi (Avukat), Hamide Koz (Emekli Öğretmen), Hamiye Tefek (İstatistik), Handan Akal (Muhasebeci), Handan Canpolat (Emekli), Handan Çolak (Müdür), Handan Güven (Zir. Y. Mühendisi), Handan Meco (Ekonomist-Emekli), Handan Tunçalp (Emekli öğretmen), Handan Uzun (Emekli), Hande Demir (Avukat), Hanife Demirbağ (Öğretmen), Harika Levent (Avukat), Hasan Fehmi Ünal (Dr.), Hasan Hüseyin Duran, Hasan Hüseyin Turgut (Emekli Öğretmen), Hasan İpek (İktisat), Hasan Kundakçıoğlu (Özel şirket yönetici), Hasan Kurt (emekli), Hasan Nejdet Tavman (Emekli), Hasan Öykü Mısırlıoğlu (Emekli Çiftçi), Hasan Özbek (Emekli), Hasan Sabri Kaplanoğlu, Hasan Tahsin Şaşmaz (emekli), Hasan Tatar (Avukat), Hasan Türkmen (Emekli), Hasan Ufuk Özışık (İnşaat mühendisi), Hasan Usyılmaz (Emekli), Haşim Mutlu (İnşaat Mühendisi), Hatice Atsal (Emekli), Hatice Erşen (Güzellik uzmanı), Hatice Güleç (Emekli öğretmen), Hatice Kuzu (Ev hanımı), Hatice Oğuzcan (Emekli öğretmen), Hatice Savaş (Mühendis), Hati̇ce Ok (Emekli Hakim), Haver Hürzat, Havva Varol, Hayati Sezgin (Mühendis), Haydar Dedeoğlu (Emekli), Haydar Erkişi (Doktor), Haydar Korukluoğlu (Emekli), Hayrınisa İnan (Emekli öğretmen), Hayriye Aydan (Ev hanımı), Hayriye Sezgin Güner (Emekli Bankacı), Hayri Felekten (Emekli Öğretmen), Hediye Çılgın (Emekli Memur), Hesna Dayıoğlu (Emekli), Hibe Haksal (Diş Hekimi), Hicran Vural (Öğretmenim), Hidayet Alber (İşletmeci), Hidayet Ceylan (Maden Yüksek Mühendisi), Hidayet Kaya (Bankacı), Hikmet Düzel (Öğretmen), Hikmet Tümer (Jeo. Y. Mühendisi), Huri Güneş (Öğretmen emekli), Hüdayi Jakoby (Mühendis), Hülya Aydemi̇r (mezunu), Hülya Çam (Muhasebe), Hülya Erdoğan (Emekli), Hülya Gerçek (Emekli), Hülya Gi̇rgi̇n (Ev hanımı), Hülya Göçük (Memur), Hülya Kabakcı (Ev hanımı), Hülya Konur Arış (Emekli), Hülya Mimaroğlu (Eczacı), Hülya Mi̇maroğlu (Emekli), Hülya Özatalay (Dr.), Hülya Toygar (Hekim), Hülya Türk (Dr.), Hülya Yapar (Emekli), Hülya Yücel (Atanmayan öğretmen), Hüseyin Cihan (İktisatcı), Hüseyin Coşkun (Emekli), Hüseyin Erdoğan (Emekli Dişhekimi), Hüseyin Esen (Emekli), Hüseyin Gök (Ziraat Mühendisi), Hüseyin Gözüyılmaz (Emekli öğretmen), Hüseyin Gül (Emekli), Hüseyin Güven (Hekim), Hüseyin Hamarat (Emekli yönetici), Hüseyin Koç (Öğretmen), Hüseyin Ölmez (İşçi), Hüseyin Sakman (İṣveren), Hüseyin Sinekli (Şoför), Hüseyin Sönmez (İşçi), Hüseyin Şener, Hüseyin Tomaşoğlu (Emekli), Hüseyin Yıldırım (Mühendis), Hüsnü Tan Üreyen (Mühendis), H. Kemal Görgünel (Makine Yüksek Mühendisi), Ilgın Sude (öğrencisi), Irmak Vardar (Emekli), Ismet Elker (Mimar), Işıl Genç (Emekli), Işıl Sözer (Çevre Yüksek Mühendisi), İbrahim Betil (Danışman), İbrahim Darendeli (Kimya teknisyeni), İbrahim Ercüment Çeri̇ (Gastronom), İbrahim Erem (Emekli), İbrahim Halil Yarış (Oto elektrik), İbrahim Ortaören (Teknisyen), İbrahim Soğan (Belediye Çalışanı), İbrahim Temiz (Öğretmen), İbrahim Uz (Emekli), İbrahim Uzun (Elektrik elektronik mühendisi), İbrahi̇m Yüksel (Emekli), İclal Özdemir (Emekli), İhsan Coşar (Emekli), İhsan Saygılı (Emekli), İlgi Yazan (Emekli), İlhami Ilgın, İlhami Tükenmez (Mali Müşavir), İlhan Kuzugüdenlioğlu (Avukat), İlhan Topaloğlu (Emekli), İlker Cetemen (Satış pazarlama), İlknur Sadıkoğlu (İş Sahibi), İlyas Çeti̇n Daniş (Dr.), İnan Durmaz (Turizm), İrfan Özdemir (Çiftçi), İrfan Öztürk (Emekli Öğretmen), İsa Ersöz (Emekli öğretmen), İsmail Gülbaş (Emekli), İsmail Hakkı Acar (Emekli), İsmail Hakkı Çobanoğlu (Emekli öğretmen), İsmail Oruç (Ekonomist), İsmail Öztürk (Emekli), İsmail Usta (Emekli), İsmail Yılmaz (Emekli finansal danışman), İsmai̇l Ayduk (Emekli), İsmai̇l Canko (Emekli), İsmet Tatlı (Kimyager), İzzet Baha Tüzüner (Diş hekimi), Jale Oktaş Chapiron (Muhasebe), Jülide Karyağış (Emekli), Kader Çelik, Kadir Cahit Vurkan (Emekli Memur), Kadir Toker (Emekli), Kadriye Bilge Uğuz (Uzman hekim), Kadriye Koç (Emekli Mimar), Kadriye Taştan (Emekli bankacı), Kadriye Yılmaz (Emekli), Kamer Çetiner, Kamil Aksoy, Kamil Hakgüder (Emekli), Kamuran Tarhan (İnşaat mühendisi), Kazım Coşkun (İktisatçı dış ticaret), Kazım Karakoç (SMMM), Kazım Yalçın (Emekli), Kemal Erdoğan (Emekli), Kemal Haldun Sertel (Yatırım uzmanı), Kemal Kılıç (Avukat), Kemal Özipek (Emekli Öğretmen), Kemal Şafak, Kemal Tatar (Emekli), Kenan Aksoy (Emekli), Kenan Baykal (Emekli), Kenan Bıyık (Eğitimci mühendis), Kenan Mazıcı (Kimya mühendisi), Keramettin Gençtürk (İnş.Mühendisi), Kerim Yaman (Emekli), Kezban Gökçeoğlu (Dis hekimi), Kıymet Gündoğdu (Emekli), Koray Karahasanoğlu (İnşaat Mühendisi), Kubilay Gönen (Emekli), Kubilay Özmen (Emekli), Kudret Alp (Öğretmen), Kudret Köksoy (Elektrik tekn.), Kübra Yalın, Lale Atamer (Eğitmen), Lale Teselya Güzelsu (Emekli), Lal Kızılkaya (Emekli), Leman Onbaşıoğlu (Ev kadını), Leyla Cebeci (Öğretmen), Leyla Evlek (İş insanı), Leyla Kındış (Emekli Öğretmen), Leyla Nazan Yazıcı (Emekli öğretmen), Leyla Taşdelen (Ev hanımı), Leyla Yerebakan (Emekli), Leyla Yılmaz (Emekli ev hanımı), Lütfiye Kelleci Birer, Lütfi Öte (Uzman Hekim), Macide Şar (Emekli), Macide Şara (Emekli), Mahire Clarke (Mimar), Mahi Öznur Bilen (Emekli), Mahmure Erdoğan (Emekli), Mahmut Akkaya (Endüstri Mühendisi), Mahmut Demir (Emekli Eğitim Müfettişi), Mahmut Kamar (Elektrik Mühendisi), Mahmut Özçift, Makbule Özbek (Emekli), Makbule Şahin (Emekli), Manolya Dilek (Emekli), Mebrure Genç (Avukat), Mediyha Şahin (Emekli Öğretmen), Mefküre Demirel (Emekli Öğretmen), Mehlika Bulut (Yönetici), Mehlika Çelik (Ev hanımı), Mehmet Acar (Emekli), Mehmet Aktürk (Elektronik mühendisi), Mehmet Ali Eren Saya, Mehmet Ali Keleş, Mehmet Ali Özinel (Hekim), Mehmet Altan Güzel (Emekli öğretmen), Mehmet Altundağ (Hekim), Mehmet Antmen (Doktor), Mehmet Aras (Emekli öğretmen), Mehmet Aşlak (Serbest çalışan), Mehmet Aziz Ermer (Makina Mühendisi), Mehmet Bakır (Emekli), Mehmet Canan (Emekli Öğretmen), Mehmet C Peker (İnşaat Mühendisi), Mehmet Demirbas, Mehmet Demi̇rcan (Emekli), Mehmet Ertükel (Emekli), Mehmet Gemici (Dr.), Mehmet İhsan Ugur (Emekli), Mehmet Karabulut (Mühendis), Mehmet Oğuz (CHP üyesi), Mehmet Ok (Emekli), Mehmet Öncel (Emekli memuru), Mehmet Özdemir (Öğretmen), Mehmet Sağduyu (Emekli), Mehmet Sami Akcal (Öğretmen), Mehmet Sedat Şengül (Bankacı), Mehmet Sepit (Tekstil mühendisi), Mehmet Sermet Söylemez (Uluslararası Ticaret ve Yatırımcı), Mehmet Sert (Emekli Albay), Mehmet Sertdemir (Mütahit), Mehmet Şahin (Emekli), Mehmet Şefik Paksoy (Eğitimci), Mehmet Turgut (Avukat), Mehmet Üstün (Emekli memur), Mehmet Yalçın (Emekli öğretmen), Mehmet Yurtsever (Emekli öğretmen), Mehmet Zaman (Mühendis), Mehmet Zeki Ulukan (Öğretmen), Mehpare Yüksel Coşkun, Mehrigül Keleş (Avukat), Melek Günel (Hekim), Melek Karademir (Emekli Hekim), Melek Yanar (Ev hanımı), Meliha Kekeç Dumlupınar (Emekli Hemşire), Melih Hundur (Mimar), Melih Talip Işık (Emekli), Melike Ilgın (İşletmeci), Meltem Ege (İşletme), Meltem Özer (Memur emekli), Meltem Tuğçe Başoğlu (Öğretmen), Meltem Ünal (Elektrik mühendisi), Memet Akif Erdayı (Emekli), Memet Çimen (Emekli), Mensure Öncel (Aşçı), Meral Baykan (Doktor), Meral Dalkılıç (Mali Müşavir), Meral Gülman (Emekli), Meral Güneş (Emekli Ekonomist), Meral Kaleli̇oğlu (Eğitim uzmanı), Meral Metin (Yönetici), Meriç Gedik (Emekli), Meriç Tuncay (Kimyager), Mert Ata Kılıç (Avukat), Merve Nur Gür (öğrencisi), Meryem Fıkırkoca (Mühendis), Mesude Bozcaadalı (Hukukçu), Mesud Kosku (Doktor emekli), Mesut Toraman (Maden Mühendisi), Metin Kardlı (Restaurateur), Metin Kuzugüdenlioğlu (Emekli), Metin Mete (Pazarlama), Metin Mutlu (Emekli öğretmen), Metin Şimşek (Emekli), Mevliha Ağırtaş (Truzim işletmesi), Mevlüde Jale Genç (Emekli), Mim Ozan Tamamoğulları, Mine Akkaya (Turizmci), Mine Dikici (Emekli Bankacı), Mine Ece Trak (Hekim), Mine Sözenoğlu (Emekli), Miyesser Taşdemir (Chp üyesi), Mualla Erdem (Mali Müşavir), Mualla Şengün (Emekli), Muazzez Aslan (Ev hanımı), Muazzez Çelebi (Öğretmen), Muhammed Can Öztürk (Avukat), Muhammed Yusuf Karabektaşoğlu, Muhammet Başcı (Emekli), Muhammet Ercan Pekel (Mali Müşavir), Muharrem Toprak (Doktor), Muhterem Akpulat (Ev kadını), Muhterem Erdoğan (Öğretmen), Mukadder Aykol (Emekli), Murat Akkaya (Emekli öğretmen), Murat Aksoy (Bankacı), Murat Çevik (Emekli), Murat Debreli (İşçi), Murat Erakkaya (Esnaf), Murat Gedik (Yönetici), Murat Kılavuz (Emekli emniyet müdürü), Murat Uçar (Emekli), Murat Yalçın, Murat Yarayan (İşçi), Murtaza İçme, Musa Acar (Net. Mühendisi), Musa Ceylan (Eğitimci), Musa Özalp (Mütercim tercüman), Mustafa Avcu (Emekli öğretmen), Mustafa Aydın (Elektrik mühendisi), Mustafa Burun (Lisans eğitimi), Mustafa Cemal Babaoğlan (Makina Mühendisi), Mustafa Çelenk (Emekli), Mustafa Demirci (İ.Ü İktisat İş insanı), Mustafa Duman (Emekli), Mustafa Durak (Dr.), Mustafa Duran Öztürk (Emekli), Mustafa Er (Emekli), Mustafa Güler (Avukat), Mustafa Güner Tüzün (Kimya mühendisi), Mustafa Gür, Mustafa Hüsnü Atzel (Emekli), Mustafa İnal (Emekli), Mustafa Kahveci, Mustafa Kara (Sağlık sektörü), Mustafa Karadağ (Emekli yargıç), Mustafa Köprülü, Mustafa Kunt (Yeminli Mali Müşavir), Mustafa Kutlu (Emekli), Mustafa Madenli (Emekli), Mustafa Moroğlu (Emekli), Mustafa Özbal (Doktor), Mustafa Özkanli (Emekli), Mustafa Polat (Emekli Başmüfettiş), Mustafa Selçuk Denli (Parti üyesi), Mustafa Selmanpakoğlu (Yük. İnş. Mühendisi), Mustafa Serdar Senaydin (Makina Mühendisi), Mustafa Sözen (Yüksel Mimar), Mustafa Tefek (Emekli), Mustafa Ülkü Caner (Avukat), Mustafa Yılmaz (Emekli Subay), Mustafa Yurdakul (Emekli), Mustafa Zor (Emekli), Muzaffer Eskin (Emekli öğretmen), Muzaffer Karadeniz (Öğretmen), Muzaffer Özdemir (Emekli), Muzaffer Saraç (Emekli), Mübarek Hadimoğlu (Avukat), Müberra Kandemir (Emekli), Mübeyra Ergelen (Kimya mühendisi), Mübin Münür Yılmaz (Emekli), Müge Büyükköse (Dış Ticaret Uzmanı), Müge Duru (Emekli), Müge Olgun (Mühendis), Müge Polat (Emekli), Müjdat Aydın (Kimya mühendisi), Müjgan Kasmer (Emekli), Müjgan Reçber (Öğretmen), Mükremin Özdemir (Emekli), Mümine Büyükcoşkun (Emekli Turizmci), Münevver Abdik Kotan (Emekli), Münevver Ayten Ki̇mya (Emekli öğretmen), Münevver Ertürk (Emekli Bankacı), Münevver Filiz Şenocak (Emekli), Münevver Özgenç (Emekli), Münire Arıkol (Emekli Yüksek Mühendis), Münir Korkmaz (Öğretmen), Müslüm Erdogdu (İşçi), Müslüm Yaldız (Emekli Memur), Müşerref Daryol (Emekli öğretmen), M. Galip Demircan (Elektrik Mühendisi), M. Kubilay Gündüz (Finans), M. Murat Bakım (Yönetim Danışmanı), Nadire Savcı (Emekli), Nadir Abanoz (Emekli), Nahide Bayır (Emekli Öğretmen), Naim Dursun (Mali Müşavir), Naki Yasan (Emekli), Nalan Dilaver (Diş hekimi), Nalan Ünalaktın, Namık Kurbal (Emekli), Naşide Sarıaltın (Emekli öğretmen), Natık Hacıömeroğlu (Avukat), Nazan Aras (Jeoloji Mühendisi), Nazan Ekmekçi (Biyolog), Nazan Karaman, Nazan Tuzcu (Ev hanımı), Nazıma Çomak (Emekli Öğretmen), Nazım Fırat Işık (Mühendis), Nazım Mutlu (Emekli Öğretmen), Nazife Yarayan (Ev hanımı), Nazir Parlak (Emekli memur), Nazlım Kavak (Emekli), Nazlı Yolaç (Avukat), Nazmi Algan (Uzman Hekim), Nebahat Hamamcılar (Öğretmen), Necdet Seçer (Öğretmen), Necmettin Şi̇mşek (Öğretmen), Necmi Çalışkan (Mühendis), Necmi Elibol (İşçi), Necmi Elibol Göçer (Serbest meslek), Nedim Erkuş (Avukat), Nedim Koçak (İş insanı), Nedim Top (Emekli), Nefise Yurtseven (Emekli öğretmen), Nejat Tabak (Elk. Mühendisi), Nejdet İspirli, Neriman Alimoğlu (Emekli), Nermin Aygören (Emekli), Nermin Küçükceylan (Emekli öğretmen), Neslihan Burcu Okyay (Tekniker), Nesrin Çopur (Emekli öğretmen), Nesrin Erul (Bilişim), Nesrin Sarper (Emekli eğitimci), Nesrin Toydemir (Dr.), Nesrin Yalçınsu (Emekli), Nesri̇n Tokaloğlu (Emekli bankacı), Neşe Gürcan (Emekli), Neşe Seren (Memur emeklisi), Neura Gölcüoğlu (Emekli), Neva Dilan Ceri, Nevin Gözde Aşan (Öğretmen), Nevin Güllü Kutlu (Emekli), Nevin Şen (Öğretmen emekli), Nevriye Keyik (Öğretmen), Nevzat Aksungut (Gümrük Müşaviri), Nevzat Altuntas (Öğretmen), Neyir Yeşim Atasagu൮ (Arkeolog), Nezahat Masat (Emekli), Nezahat Uncu (Emekli), Nezihe Uçanbelen (Emekli öğretmen), Nezih Can Aktürk (İnşaat Mühendisi), Nihal Aybalık (Emekli), Nihal Aydın (Psikolojik danışman), Nihal Keser (Emekli), Nihal Sırdaş (Emekli öğretmen), Nihal Yöneyman (Emekli öğretmen), Nihat Çom (Emekli), Nihat Ermihan (E.Albay), Nihat Kurtuluş (Endüstri mühendisi), Nilgün Dayıoğlu (Ev hanimi), Nilgün İlkbahar Çelikoyar (Emekli Bankacı), Nilsen Akkuş (Emekli), Nilüfer Aydın (Emekli öğretmen), Nilüfer Benal (Uzman Doktor), Nilüfer H. Tekin (Hekim), Nilüfer Kulaçaoğlu (Emekli öğretmen), Nil Çıkık- Merz (Ögretmen), Nil İndere (Dişhekimi), Nimet Alp (Emekli), Nimet Özgen (Emekli), Nişan Çelebi, Nuran Başkır (Eczacı), Nuran Dalgıç (Emekli), Nuran Kamalı Şahin (Emekli kamu çalışanı), Nuran Özbilgin (Dr.), Nuran Sönmez Bal Kabak (emekli memur), Nuray Bülblül (Emekli), Nuray Bülbül (Emekli), Nuray Çelebi Yılmaz (Diyetisyen), Nuray Kayın (Öğretmen), Nuray Uzaldı, Nurcan Çeli̇koğlu (Yüksek Kimya Mühendisi), Nurcan Olut (Emekli), Nurcan Yangın (Emekli), Nurdagül Ercan (Emekli öğretmen), Nurdan Arca (Emekli), Nurdan Mor (Emekli), Nurdan Ozan (Emekliyim), Nurettin Günel (İnşaat Mühendisi), Nurettin Şahi (Emekli Öğretmen), Nurgün Özdeş (Mühendis), Nurhayat Yılmaz (Emekli), Nuriye Er (Emekli öğretmen), Nuriye Erdoğdu (Dr.), Nuri̇ Midikhan (Emekli), Nursen Kutlu (Emekli öğretmen), Nurşen Çoksöyler (Ziraat Yük.Mühendisi), Nurşen Yıldırım (Uzman doktor), Nurten Doğruyol (Eczacı), Nurubet Gedikoğlu (Öğretmen), Nur Karademir (Emekli), Nur Sağlam (Emekli), Nur Uṣṣaklı (Emekli Eczacı), Nusret Sari, Nuşin Sarımurat Baydemir (Hekim), N Ash (Memur), Oğuz Hakan Seyis (Ekonomist), Oğuz Potaş (Emekli), Okan Sözener (Diş Hekimi), Oktay Anıl (Portföy Yöneticisi), Oktay Canpolat (Emekli), Oktay Sepin (Mobilya imalat), Oktay Yaygılı (Emekli), Olgun Yılmaz (Avukat), Onur Şükrü Kavak (Optiker), Orçun Yıldız (Yazılımcı), Orhan Altınbaşak (Öğretmen), Orhan Demiralp (Uzman Hekim), Orhan Erdem, Orhan Özdemir, Orhan Üstündağ (Emekli), Osman Erol Anık (Emekli memur), Osman Erten (Diş Hekimi), Osman Haciömeroğlu (Emekli), Osman Hayri Gür (Diş hekimi), Osman Tali (Endüstriyel tasarımcı), Osman Uzunoğulları (Emekli), Oya Çağıran (Hekim), Oya Kaynar (Emekli), Oya Mirza (Emekli), Ömer Anıl Alparslan (Satış sorumlusu), Ömer Birant (Makine Mühendisi), Ömer Cemal Üçüncüoğlu (İnşaat Yüksek Mühendisi), Ömer Cengiz (Uzman hekim), Ömer Çakmakçı (Uzman hekim), Ömer Faruk Beşkardeş (Çiftçi), Ömer Kavili (Avukat), Ömer Nezih Zaim (Fizik Mühendisi), Önder Aydinç (Yönetici), Önem Sülek (Doktor), Özcan Kara (Emekli), Özcan Yildiz (Serbest), Özden Orhan (Emekli Öğretmen), Özen Güvercin (İşsiz), Özge Ödemiş (İş insanı), Özgül Bektaş (Noter), Özgün Utku (İnşaat Mühendisi), Özgür Erbaş (Avukat), Özgür Şahinbaş (İnsan kaynakları yöneticisi), Özlem Korkusuz Yıldırım (Bankacı), Özlem Ri̇şvanoğlu (Emekli Eğitimci), Özlem Şanda (Emekli), Özlem Torun, Pakize Karaçayırlı (Ev hanımı), Pakize Koç (Emekli), Palmet Yılmaz (emekli), Pelin Erda (Avukat), Pelin Faydalıtürk, Pelin Tuzcu (Özel sektör yönetici), Pembesin Mutlu (Yüksek okul), Pembe Çubukçu (Emekli Öğretmen), Pempe Selda Arık (Öğretmen), Perihan Ahıskalıoğlu (Emekli öğretmen), Perihan Keşaplı (Emekli), Perihan Üçlertoprağı (Emekli), Perinur Tuzcuoglu (İnşaat mühendisi emekli), Peyman Aydoğmuş (Emekli), Pınar Şenman (Öğretmen), Pinar Uçar, Pirin Erdoğdu (Dr.), Ramazan Akkaya (avukat), Ramazan Hüsnü Ünsal (Şehir plancısı), Ramazan Kılıç (Emekli memur), Ramazan Onur (Emekli Emniyet Müdürü), Ramo Çidam (Hekim), Rana Savlu (Hekim), Raziye Nazlı (Öğretmen), Raziye Nuran Kaygısız (Veteriner Hekim), Rebia Dirim (Master S.H.U), Recai Şeyhoğlu (Öğretmen), Recai Yılmaz (Emekli Öğretmen), Recep Aykın (Serbest), Recep Durmaz (Emekli öğretmen), Recep Kaşmer (Ziraat Yük. Mühendisi), Remziye Üstün (Öğretmen), Remzi Koçöz (Emekli Emniyet Müdürü), Resul Bükçü (Emekli), Reşit Erol Yılmaz (Emekli), Reyhan Atmaca (İşletmeci), Reyhan Buruncuk (Emekli), Reyhan Özkavak (Emekli Memur), Rezan Özkan (Emekli), Rıdvan Başyiğit (Sağlık Memuru), Rıdvan Sertlek (Emekli öğretmen), Rıza Avşar (Avukat), Rida Olcum (Emekli), Rukiye Tokgöz (Emekli), Ruşen Etili (Emekli Yönetici), Rüçhan Deliağa (Ev Hanımı), R. Cihat Kılıç (İnş. Y. Mühendisi), R. Meltem Usal (End Mühendisi), Saadet Cengiz (Uzman hekim), Sabahat Ayhan (Emekli), Sabahat Uysal (Öğretmen), Sabiha Oruçhan Arslan (Emekli öğretmen), Sabri Ergül (Avukat), Sadberk Umutlu (Emekli bankacı), Sadık Düzgün (Uzman Hekim), Sadik Sahin (Emekli), Sadik Uysal (Yurtdışı Ticaret), Sadiye Akgül (Öğretmen), Sadullah Timur (Emekli), Sahir Abiz (emekli öğretmen), Sahure Yayla (Ev hanımı), Saime Beyaz (Sosyoloji), Saliha Faydalıtürk (Emekli), Salih Gündoğdu (Emekli), Sali̇h Dayıoğlu (21. Dönem İzmir Milletvekili), Saniye Can (Sigortacı), Saniye Eryılmaz (Eczacı), Saniye Ünver (Emekli öğretmen), Saniye Yıldız (Emekli), Savaş Zariç (Esnaf), Sebahattin Alemdağ (Emekli doktor), Sebahattin Türkoğlu (Elektrik mühendisi), Sebi Aslan (Ekonomist), Sebnem Tiryakoglu (Emekli Yüksek Mühendisi), Secaaddin Erkan (Gayrimenkul inşaat), Seçay Daysal, Seçkin Beyaz (Ev kadını), Seçkin Gençoğlu (Makina Mühendisi), Sedat Tüzüner (Dr.), Sedat Ulusoy (Doktor), Sedat Vefa Bostan (Avukat), Seda Önder (Özel sektör yönetici), Sefa Tulay (Serbest), Seher Işık (Emekli Öğretmen), Seher Ören (Avukat), Seher Özcan (Emekli Biyolog), Selahattin Yıldıran (Kimya Mühendisi), Selattin Atmaca (İşçi), Selda Ayık (Serbest), Selda Oflazoğlu (Emekli), Selen Kılıç (Çevre Mühendisi), Selim Arabacı (Endüstri Mühendisi), Selim Bayer (Yüksek Mühendis), Selma Akgün (Emekli), Selma Caymaz (Ev hanımı), Selma Serçe (Ev hanımı), Selma Üstündağ (Emekli memur), Selmin Akgül (Pastacı), Selver Deniz (İşci), Selvet Bayraktar Tokat (Memur), Sema Ayyıldız (Mali müşavir), Sema Çakır (Mimar), Sema Demir (Eczacı), Sema Ekenkol (Emekli), Sema Esdi (Emekli), Sema Kurlu (Öğretmen), Sema Tatar (Diş Hekimi), Semiha Başkaya (Emekli), Semiha Birateş (Bankacı), Semih Güner (Dr.), Semih R. Günrer (Uzman Dr.), Semiramis Kış (Emekli öğretmen), Semra Kaya (Emekli), Semra Ümit Erol, Senay Karasu, Sena Sarıkaya (Makina Mühendisi), Senem Şahin (Emekli), Senem Tanburoğlu (Memur), Seniha Udum (Mühendis), Seniha Yürük (Emekli), Seniz Karaman Willaert (Mimar), Serap Basmacı (Yazılım analisti), Serap Çukur (Emekli), Serap Özdemi̇r (Öğretmen), Serap Saygılı, Serap Solak Küzgi̇l (Öğretmen), Seray Sakınç (İnşaat mühendisi), Serdal Üngör (Elektrik Elektronik Mühendisi), Serdar Aykut (Hekim), Serdar Baş (Elektrik Yüksek Mühendisi), Serdar Güzel (Muhasebeci), Serdar Haybat (Mimar), Serdar Karagöz, Serdar Özbarlas (Dr.), Serdar Öztürk (Emekli), Serhat Ocak (İşletmeci), Sermin Aksoy (Ogretmen), Sermin Karadağ (Emekli), Serpil Akyol (Uzman hekim), Serpil Erim (Emekli), Serpil Öcal (Ev kadını), Serpil Turan (Emekli), Serra Ulusoy (Danışman), Sertan Aksoy (Yönetim Danışmanı), Servet Olgun (Emekli), Sevahat Poge (Ev hanim), Seval Uzunal (Mühendis), Sevcan Çelik, Sevda Tütüncü (Emekli), Sevgi Ayonur (Emekli), Sevgi Bahçetepe, Sevgi Can, Sevgi Kahraman (Emekli laborant), Sevgi Ontürk (Eğitmen), Sevgi Şahin (Emekli memur), Sevilay Atmaca Tikveşli (Öğretmen), Sevil Hammutoğu (Emekli öğretmen), Sevil Öğütmen (Emekli), Sevil Önceler (Öğretmen), Sevil Yıldız (Uzman hekim), Sevil Yoksöz, Sevim Gürer (Emekli), Sevim Sarıkaya, Sevim Şimşek (Emekli), Sevim Yalçın (Emekli), Sevim Yıldıran, Sevi̇l Çakır (Müdür), Sevtap Bozkurt (Ekonomist), Sevtap Sönmez (Emekli Öğretmen), Seyfettin Uncular (Emekli Bankacı), Seyit Ahmet Kılıç (Mali Müşavir), Sibel Tamalılı (Emekli), Sibel Tankişi (Ekonomist), Siber Göksel (Uzman Hekim (Prof. Dr.)), Sihem Oflazoğlu (Emekli), Sinan Arslantürk (emekli), Sinan Çelik, Sitare Yıldız Ishtar (Elektrik-Elektronik Mühendisi), Soner Öncü (Emekli), Sönmez Çetinkaya (Kimya Y. Mühendisi), Suayi Cesur (Emekli), Suha Sümer (Öğretmen), Suitan Hürremoğlu (Ev hanımı), Sultan Aksut (Bankacı), Sultan Aksüt (Emekli), Sultan Cihan (Emekli öğretmen), Sultan Eldeniz (Diş hekimi), Sultan Köroğlu (Ev kadını), Sultan Ökmen (Emekli), Sultan Yıldız Tekeşin (Turizm), Sunay Erhuner (Emekli Öğretmen), Suna Celebi (Emekli), Suna Kurşungöz (Emekli öğretmen), Suna Okkalı (Ev hanımı), Suna Selvi Şahinli (Emekli), Suna Yıldırım (Emekli Öğretmen), Suzan Erdağ, Süeda Karademir, Süheyla Asyalı (Emekli Bankacı), Süheyla Kurdoğlu (Kamu Emeklisi), Süheyla Yazici Özçeli̇k (Emekli Hakim), Süleyman Kavuncuoğlu (Öğretmen), Süleyman Tukur (Siyaset Bilimci), Süleyman Uslu (Harita Kadastro Mühendisi), Süleyman Yaks (Emekli öğretmen), Süleyman Yaldız (Diş Hekimi), Süleyman Yaray (Elektrik ustası), Sülün Türkoğlu (Ev hanımı), Süreyya Avşar (Emekli), Süreyya Günel (öğretmen), S. Fatma Kaya (Emekli), Şaban İlimsever (Mali Müşavir), Şaban Karabatak (Yüksekokul), Şafak Doğan Söyleşen (İşçi), Şafak Topaloğlu (Diyetisyen), Şahende Akkan (Dr.), Şahizer Senem Telli (Emekli Öğretmen), Şakir Teker (Emekli), Şebnem Gamze Kuleyin Yıldırım (Avukat), Şehmus Kayapınar (Avukat), Şehnaz Sönmez (Emekli öğretmen), Şehnaz Turan (Lisans), Şehriban Akdağ (Emekli öğretmen), Şehriban Kocakahya (Emekli hemşire), Şemsettin Koç (Emekli), Şemsi Kesiktaş (Emekli), Şenay Erdem (Emekli öğretmen), Şenay Fenercioğlu (Uzman hekim), Şenay Kızılay (Peyzaj mimarı), Şenay Pehlivan (Öğretmen), Şengül Aydın (Hemşire), Şengül Bıyıklı (Emekli), Şennur Zorer (Hekim), Şenol Çoban (Bilişimci), Şenol Özden, Şeref Has (Hekim), Şeref Oda (Emekli Eğitim Müfettişi), Şerif Özsakarya (Makina mühendisi), Şevket Bayrakçı (Emekli), Şevki Öztürk (Emekli), Şeyma Tıkır (Emekli memur), Şiho Aşkın (Emekli), Şinasi Başaran (Doktor), Şinasi Topçu (Emekli), Şirin Demirer (Emekli ögretim görevlisi), Şi̇rzat Mugan (Emekli), Şule Orkan (Emekli Öğretmen), Şule Sepin İçli (Psikolog), Şule Yurdakul (Emekli), Şükran Erdoğdu (Ev hanımı), Şükrü Mutlu (Emekli), Şükrü Turgut Özkan (Emekli), Tahsin Sarıca (Emekli), Talip Yeşilırmak (Lisans), Taner Uzun (Halkla ilişkiler temsilcisi), Tankut Gürsoy (Diş hekimi), Tarık Daşdemir (İsci), Tarık Lütfi Karadağlar (Mimar), Tayyar Tekin, Tevfik Atam (Öğretmen), Tevfik Doğan Toker (Mühendis), Tevfik Kızgınkaya (Ziraat Yüksek Mühendisi), Tevrat Dinç (Emekli), Tomris Kanıt (Mali müşavir), Tuba İndere (Diş Hekimi), Tuğan Ozan Tolunay (Serbest), Tulin Akalın (Özel sektör), Tuna Boylu (Mimar), Tuncay Balci, Tunç Ali Kütükçüoğlu, Tunç Kaymak (Dr.), Tuner Şahin (Emekli Öğretmen), Turan Küçükkaya (Emekli Memur), Turgut Aydın (Emekli öğretmen), Turgut Dağdelen (Emekli), Turhan Ceran (Ziraat Yüksek Mühendisi), Turhan İçli (Avukat), Turhan Tok (Emekli), Turhan Tuncer (Ziraat mühendisi), Tülay Adıgüzel (Emekli öğretmen), Tülay Berki (Öğretmen), Tülay Billor (Emekli öğretmen), Tülay Caner (Doktor), Tülay Çakır (Gıda Mühendisi), Tülay Özgen (Emekli memur), Tülay Yıldırım (Diş hekimi), Tülin Becit (Öğretmen), Tülin Çelik (Emekli), Tülin Gündüz (Emekli öğretmen), Tülin Halaç (Öğretmen), Tülin Kılıç (Mimar), Tülin Özel (Tekniker), Tülin Şahin (Ekonomist), Tülin Tosun (Uzman Hekim), Türkan Miçooğulları (22.dönem milletvekili), Ufuk Doğanca (Emekli sanayici), Ufuk Vardar (Dişhekimi), Uğur Cengiz (Sürücü), Uğur Fiskeci (Mali müşavir), Uğur Taşdemir, Uğur Türkeli (Mühendis), Ulviye Mecit (İnşaat mühendisi), Ulvi̇̇ eli̇koğlu (Bankacı), Umut Kavlak (Hukukçu), Utkucan Sahin, Ülfet Karaca (Emekli), Ülgen H. Okyayuz (Akademisyen), Ülkü Evren (Emekli), Ülkü Kırcaali̇ (Hukukçu), Ümit Eğinlioğlu (Avukat), Ümit Özgül (Emekli), Ümran Burgut (Emekli Öğretmen), Ümran Kurtbay (Emekli), Ünal Sir (Yüksek Makine Mühendisi), Ünsal Telli (Öğretmen), Vahap Aslan (Yüksek Mühendis), Vahit Yükselen (Dr.), Varol Aslan (Emekli öğretmen), Veda Kaya (Öğretmen), Veli Aslan (Harita kadastro mühnedis), Veli Ersöz (İnşaat Mühendisi), Verda Ersoy (Avukat), Veysel Dinç, Veysel Karadağ (Lisans), Vezir Akdemir (22.dönem İzmir Millet vekili), Vitali Meşulam (Kimyager), Volkan Kiper (Mühendis), Volkan Sarıaltın (Serbest Meslek), Volkan Tamusta (Turist Rehberi), Volkan Ucar (Teknisyen), Yadigar Ayşe Dirican (Emekli), Yadigar Bahar Kavcı (Emekli), Yahya Bayır (Çiftci), Yakup Durmuş (Emekli), Yalçın Sepin (Emekli), Yalçın Şahin (Fırıncı), Yalçın Ulusoy (Öğretmen), Yaman Öğüt (Emekli), Yasar Yerlikaya (Emekli), Yaseminkırdı (Emekli ögretmen), Yasemin Arıcı (Ev hanımı), Yasemin Ay (Serbest), Yasemin Çapar (Emekli öğretmen), Yasemin Erkut (Elektronik Mühendisi), Yasemin Gürsoy (İşletmeci), Yasemin İşman (Emekli öğretmen), Yasemin Kaya (Emekli Avukat), Yasemin Tokgoz (Ev kadini), Yasemin Yıldız (Emekli), Yaşar Arzu İşeri Dirlik (Elektrik Mühendisi), Yaşar Mutlu (Yüksek okul), Yavuz Aksoy (Makine mühendisi), Yavuz Başegen (Lojistik), Yavuz Özçelik (Emekli hukukçu), Yavuz Üçkuyu (Hekim), Yeşim Avcı (Ekonomist), Yeşim Sancal (işçi), Yeter Akpınar (Emekli), Yetkin Korkmaz (Emekli), Yıldırım Can (Emekli), Yıldırım Mehmet Şimşek (Elektrik Elektronik Mühendisi), Yıldız Güneş, Yıldız Köse (Ev hanımı), Yıldız Orulluoğlu (Hemşire), Yıldız Oskay (Emekli Uzman), Yıldız Uygur (Emekli öğretmen), Yılmaz Arslan (Emekli), Yılmaz Kaya (22.dönem milletvekili), Yılmaz Topaktaş (İşçi), Yildirim Karahan (İşçi), Yonca Mi̇rşan (Emekli), Yunus Karakaş (Emekli Öğretmen), Yunus Turgut (Hekim), Yurdagül Yakupoğlu (Hemşire), Yusuf Çakır (Emekli), Yusuf Hayrettin Şasi (Öğretmen), Yusuf Kenan Kılıç, Yusuf Özmen (Hekim), Yusuf Tuna (Uzman hekim), Yusuf Ziya Ak (Öğretmen), Yücelay Sal (Avukat), Yücel Laçinel (Emekli), Yücel Toprak (Serbest meslek), Yüksel Altınpınar (Eğitimci), Yüksel Çevik (Emekli), Yüksel İnan (Öğretmen), Yüksel Kartal (Emekli Bankacı), Yüksel Köksal (Makina Yüksek Mühendisi), Y. Ziya Kayır (Metalurji Mühendisi), Zafer Cebeci (Emekli), Zafer Özkan, Zahide Kamışlı (Emekli öğretmen), Zaittin Yalın (Esnaf), Zarife Çağlayan (Emekli öğretmen), Zehra Albayrak (Emekli), Zehra Beşpınar (Öğretmen), Zehra Hazer, Zehra Kavuz (Makine mühendisi), Zekeriya Bekar (Mali Müşavir), Zekiye Kahveci (Diş Hekimi), Zekiye Şimşek (Çocuk Gelişimci), Zeki Akguel (Y. Mühendis), Zeki Avcu (Esnaf), Zeki Çobanoğlu (Emekli esnaf), Zeliha Altuntaş (Akademisyen), Zeliha Bozdemir (Emekli Öğretmen), Zeliha Çalıkoğlu (Uzman doktor), Zeliha Derya Özensoy (Ev hanımı), Zeliha Fındık (Emekli), Zeliha Hatice Aygen (Emekli), Zerin Karademir (Mühendis), Zerrin Üçüncü (Emekli), Zeycan Kaya (Ev hanımı), Zeynebim Şen (Emekli öğretmen), Zeynep Karaboğa (Emekli yönetici), Zeynep Keskin (Ev Hanımı), Zeynep Kızılkaya (Emekli öğretmen), Zeynep Özerson (Diyetisyen), Zeynep Savran (Öğretmen), Zeynep Selmanpakoğlu (Sosyolog), Zeynep Serap Selmanpakoğlu (Emekli İnşaat Mühendisi), Zişan Yakupoğlu (Emekli Bankacı), Ziyaettin Tek (Assubay emekli), Ziya Kaya (Emekli), Zuhal Durmuş (Emekli), Zuhal Güner (Emekli), Zuhal Topaloğlu (Yönetici), Zübeyde Erdoğan Çelikkın (Doktor), Zübeyde Işik (Ev kadını), Zübeyde Tamer (Gıda), Zühal Orhun (Emekli, filolog), Zühal Tanel (Emekli öğretmen), Zühtü Gencer (Diş doktoru), Zülal İpekpula (Eczacı), Zümrüt Öztürk (Emekli), Z. Aykut Baltacı (Emekli Emniyet Müdürü), Z. Solmaz Kesme (Emekli)