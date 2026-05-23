Mutlak butlanın ardından CHP'ye kurultay operasyonu: 9 kişi tutuklandı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte verilen karara göre Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Sadi Karayalçın tutuklandı.

Gülhan AYDIN - Kahramanmaraş Delegesi



Sadi KARAYALÇIN - Eski CHP Eyüpsultan İlçesi Teşkilat Başkanı



Melda TANIŞMAN TUTAN - İstanbul Çekmeköy CHP İlçe Başkanı ve İstanbul CHP İl Başkan Yardımcısı



Hayati KAYA - İstanbul Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi (Delege)



Suat DÜLGER - Erzurum CHP Eski İl Başkanı



Kalender ÖZDEMİR - İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı (Delege)



Özkan DENİZ - Ankara Etimesgut Belediyesi CHP Meclis Üyesi (Delege)



İbrahim ŞAHİN - Ankara Etimesgut Belediyesi CHP Meclis Üyesi (Delege)



Umut SAPAN - Kilis CHP İl Başkanı / Avukat



Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN - Şanlıurfa Siverek CHP İlçe Başkanı



Metin KAYA - İstanbul Ümraniye İlçesi Meclis Üyesi, İBB CHP Grup Yöneticisi (Delege)



Gaffar ÇİÇEK - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Danışmanı



Ayça AKPEK ŞENAY - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Gözaltına alınan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.”

Gözaltına alınan Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfadeleri alınan Aydın, Karayalçın, Dülger, Özdemir, Deniz, Şahin, Sapan, Demirbüken, Metin Kaya, Çiçek ve Şenay tutuklama, Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik işlemleri 20.00 sıralarında sonuçlandı. Sulh Ceza Hakimliği aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalander Özdemir'in de bulunduğu 11 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verdi, Gülhan Aydın ile Ayça Akpek Şenay yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.