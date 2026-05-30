Mutlak butlanla geri gelen Kılıçdaroğlu, bayramlaşma için Genel Merkez'de

Mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararıyla, CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti konumuna yükselten Özgür Özel yönetiminin yerine partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bayramlaşma etkinliği düzenliyor.

Partinin seçilmiş lideri Özgür Özel, saat 14.00'te CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta büyük bir kitleyle buluşacakken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte CHP Genel Merkezi'nde olacak.

Saat 12.50'de Genel Merkez'e gelen Kılıçdaroğlu'nun aracına görevli kişiler tarafından karanfiller atıldığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir konuşma da yapacak.

Emniyet çevrede güvenlik önlemleri alırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla yeniden makam odasına girdi

CHP Genel Merkezi önünde, mutlak butlan davasını açan Lütfü Savaş için pankart açıldı.

Pankartta, "Hatay, Lüftü Savaş'ın yanında" yazıldı.