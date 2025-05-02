Mutlaka biz kazanacağız

TMMOB, DİSK, KESK, ATO, Alevi dernekleri ile birlikte SOL Parti, CHP, EMEP, TKP ve TİP’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü, 1 Mayıs’ta Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluştu.

Emekçiler, sabah saatlerinden itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Burada oluşturulan kortej, coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyerek miting alanına ulaştı.

19 Mart’tan bu yana süren toplumsal direniş, 1 Mayıs alanında kitlesel bir kararlılıkla birleşti. Emekçilerin taşıdığı pankartlarda, “Aile yılı değil direniş yılı”, “Yoksulluk kader değil”, “Söz bizim, gelecek bizim” ve “Mutlaka biz kazanacağız” gibi sloganlar öne çıktı.

GENÇLİK ALANI DOLDURDU

Bu yıl 1 Mayıs’a damga vuran en güçlü seslerden biri gençlikti. ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi’nden öğrenciler kortejleriyle alana aktı. Gençler, kendi pankartlarıyla yürüdü, kürsüde ise öfke, umut ve kararlılık yankılandı. Kürsüden seslenen gençler gözaltılarla, tutuklamalarla, işkencelerle, susturulmaya, korkutulmaya çalışılan gençler adına tüm kitleyi selamladı.

Konuşmada “Geleceksizliğe, işsizliğe, baskıya mahkûm edilen milyonlar olarak ayağa kalkıyoruz: Umut bizde, çözüm bizde!” denildi.

“Liseli arkadaşlarımız sesini yükselttikçe, onları disiplinle, sürgünle susturmaya çalışıyorlar. Ama korkmuyoruz. Bu ülke bizim. Geleceğimizi burada, birlikte kazanacağız!” denilerek mücadele mesajı verildi.

Tandoğan Meydanı’nda yükselen itiraz, dönemin öfkesini ve umut dolu direnişini yansıttı: “Bizim isyanımız onları korkutuyor. Bu hep birlikte kuracağımız özgür ve eşit bir geleceğin habercisidir.”