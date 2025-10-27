Mutlu: Bayrampaşa’nın iradesine açıkça darbe yapılmıştır

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimini AKP'li İbrahim Akın'ın "kazanması"nın ardından açıklama yaptı. Mutlu, "Bayrampaşa’nın iradesine açıkça darbe yapılmıştır" dedi.

Mutlu'nun açıklaması şöyle:

"Bayrampaşa’nın iradesine açıkça darbe yapılmıştır

31 Mart 2024 seçimlerinde, anamızın ak sütü kadar helal ve tertemiz oylarla Bayrampaşa Belediyesi’ni halkımızın desteğiyle kazandık

Bugün geldiğimiz noktada ise; ben ve yol arkadaşlarım, iftiralara boyun eğmediğimiz, AKP’ye katılma baskısını kabul etmediğimiz için hukuksuzca tutuklandık. Tüm bu hukuksuzluklara rağmen 21 Eylül 2025’de düzenlenen belediye başkan vekilliği seçimini kazandık

Ancak bugün hukuka aykırı bir şekilde tekrarlanan Belediye başkan vekili seçiminde alınan karar, Bayrampaşa halkının iradesini hiçe saymak, belediyemize siyasi bir darbe yapmak anlamına gelmektedir

Unutmayın; bu karanlık günler sona erdiğinde, sizler de bu karanlığın bir parçası ve taşıyıcısı olarak anılacaksınız"