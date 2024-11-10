Mutlu Kaya'dan Sibel Can'a tepki: "Şovunu yaptı, gitti"

Özel bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldıktan sonra Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanan Mutlu Kaya, kendisine "veliahtım" diyen Sibel Can'a tepki gösterdi.

Posta'nın sorularını yanıtlayan Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak. Şu an maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter" diye konuştu.

"SİBEL CAN ŞOVUNU YAPTI, GİTTİ"

Sibel Can, Mutlu Kaya'yı yarışmada takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Bu sebeple o dönem Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek olduğu da iddia edilmişti.

Bu iddiayı yalanlayan Mutlu Kaya, şunları söyledi:

"Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok.

"KİMSE YARDIM ELİ UZATMADI"

Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."