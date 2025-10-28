Mutluluk Ordu’da

Karadeniz’in en özel kentlerinden Ordu’da ‘Mutluluk’ temasıyla düzenlenen kısa film festivali, ülkenin ağır gündemi arasında soluk alma fırsatı yarattı. “Kent halkının 63 yıllık belediye tiyatromuz var” sözleriyle haklı bir gurur yaşadığı Ordu önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dokuz gün süren 9. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivali nedeniyle kent sokaklarında sinema rüzgârı esti. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden yönetmenlerin de katıldığı etkinlikte ödüller de önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Güzel Ordu Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği festivalde Türk sinemasının usta isimleri Tamer Levent, Meriç Başaran ve Attila Olgaç, “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü. Sunuculuğunu İlhan Şahin ve Tuğba Özay’ın yaptığı törende, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim bir araya geldi.

Jüir üyeleri Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Natasha Petrovikj, Bahtiyar Engin, Filiz Ahmet, Sashko Mcevski, Tümay Özokur, İber Deari, İpek Tugay ve Mehmet Çepiç de etkinlikte yer aldı. Ordu’da etkinlik boyunca film gösterimleri, sinema sektöründeki deneyimli isimlerin birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, konser etkinlikleri, kitap imza günleri de gerçekleşti. Festival, genç sinemacıların üretimlerini teşvik etmeyi ve Ordu şehrini sinemanın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Jüri üyeleri Meltem Cumbul, Güven Kıraç ve Filiz Ahmet halkı selamladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİN BULDU

Belgesel:

• Genç Jüri Ödülü: Koçer – Yönetmen Serhat Boylu

• Jüri Özel Ödülü: Pirlerin Düğünü – Yönetmen Yalçın Çiftçi

• Vakıf Özel Ödülü: Baletler Köyü – Yönetmen Fatih Diren

• En İyi Belgesel Film Ödülü: Muzaffer – Yönetmen Ömer Faruk Çetin

Animasyon:

• Genç Jüri Ödülü: Parlayan Hafıza – Yönetmen Goga Osepashvili

• Jüri Özel Ödülü: Budu – Yönetmen Burcu Ejderoğlu

• Vakıf Özel Ödülü: Yuri Çok Çok Uzakta – Yönetmenler Maria Konopatova & Yuri Konstantinov

• En İyi Animasyon Film Ödülü: Parajanov – Yönetmen İvan Baturin

Kurmaca:

• Genç Jüri Ödülü: Bize Ait Olan Her Şey – Yönetmen Deniz Kezik

• Jüri Özel Ödülü: Mümeyyiz – Yönetmen Turgut Kanal

• Vakıf Özel Ödülü: Kravat – Yönetmen Çamran Azizoğlu

• En İyi Kurmaca Film Ödülü: Cennetsiz – Yönetmen Merve Bozcu