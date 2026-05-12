Mutsuz ve iş kuyruğunda

Forum Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Derya Kömürcü’nün koordinatörlüğünde yürütülen "Türkiye’de Emekli Yoksulluğu Araştırma Raporu", emekliliğin anlamını tamamen yitirdiğini ve yaşlılığın bir "yoksulluk sarmalı" haline geldiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Araştırmada, katılımcıların yüzde 78’i devletin emeklilere yeterli güvence sağlamadığını düşündüğünü belirtti.

AKP döneminde emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin oranı 29,1 yüzde puan artış gösterdi. 2002 yılında çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı yüzde 36,6 iken, bu oran 2024 sonunda yüzde 65,7’ye çıktı. Emeklilerin yüzde 66,3’ü borç yükü altında yaşarken borçlu olanların yüzde 98,6’sı kredi kartına sığınmış durumda. Acil bir durumda 20 bin TL gibi bir meblağı bir ay içinde bulamayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47 oldu.

Prof. Dr. Kömürcü, emekli yoksulluğunu ortaya koyan araştırmasını değerlendirmesinde, emekli yoksulluğu sorununun hak ettiği ilgiyi görmediğini belirterek emekli yoksulluğunun günümüz Türkiye’sinde sanıldığından çok daha yaygın bir sorun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “İnsanlar emekli oluyor ama yeni bir yaşam evresine geçemiyor. Geçinmek, temel ihtiyaçlar için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Bu sorun sadece emeklilerle ilgili değil. Geleceğin emeklileri için de emekliliğin anlamını yitirdiği yarınlar bizi bekliyor.”