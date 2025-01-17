Müttefiklere savaş çağrısı

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ABD’de Başkan seçilen Donald Trump’ın döneminde NATO’nun geleceğine dair belirsizlik sürerken İttifak’ın Genel Sekreteri Mark Rutte, “savaş zihniyetine geçiş” çağrısını yineledi.

Rutte İttifak’ın Brüksel’deki karargâhında yapılan NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, “Rusya’nın artan tehdidine karşı NATO’nun yeteri kadar hazır olmadığını” belirtti. Rutte, Rusya’nın Ukrayna ve NATO ile “uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandığını” iddia etti.

JAPON MİSYONU DEVREDE

Öte Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile tırmanan gerilimle birlikte “Asya NATO’su” tartışmaları sürerken Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen de toplantıya katıldı. Japonya'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Büyükelçiliği’nde hizmet veren “NATO Misyonu’nun” ise bağımsız olarak faaliyete geçtiği bildirildi.

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İNGİLTERE HAMİLİĞİ ÜSTLENİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya askeri desteği keseceğini belirten Trump'ın ABD Başkanı olarak yemin etmesine günler kala, ülkenin güvenliğini bir asır boyunca garanti altına almayı öngören “100 Yıllık Ortaklık” anlaşmasını imzalamak üzere başkent Kiev’e gitti. Starmer “Ukrayna'yı en yakın müttefiklerinden uzaklaştırma planının onları daha da yakınlaştırdığını" söyledi.