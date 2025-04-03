Müvekkiliyle görüşmek isteyen avukata şiddet

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinden darp edilen müvekkiliyle görüşmek isteyen avukat Yılmaz Birden’e, özel hareket polislerinin şiddet uyguladığı iddia edildi. Silah dipçiğiyle darp edildiği belirtilen Birden, başından yaralandı. Urfa’nın Suruç ilçesinden darp edilerek gözaltına alınan müvekkili ile görüşmek isteyen avukat Yılmaz Birden’e özel harekat polisleri şiddet uyguladı.

Suruç Bölge Trafik Müdürlüğü’nde tutulan ve darp edilen müvekkili ile görüşmek isteyen Yılmaz Birden’in görüşmesi engellenmek istendi. MA’nın haberine göre Birden, görüşmek için ısrar etmesi üzerine özel harekat polislerinin saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucu Yılmaz Birden silah dipçiği ile aldığı darbe ile başından yaralandı. Başına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Yılmaz Birden, Suruç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Avukatlar şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak.