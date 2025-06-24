MÜYORBİR, 25. yıl dönümünü sahnede kutlayacak

Sanatçıların telif haklarını korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 25. kuruluş yılını İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek özel bir geceyle kutlayacak.

12 Ağustos Salı akşamı gerçekleştirilecek etkinlikte Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru sahne alacak. “Rüya Gibi Bir Gece” başlığıyla duyurulan konserde, farklı müzik tarzlarından sanatçılar izleyicilerle buluşacak.

Etkinlik, 1–17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da düzenlenecek İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşecek. Tek bir biletle gün boyu sürecek etkinliklere ve altı konsere erişim sağlanabilecek. Biletler, istanbulfestivali.com üzerinden 500 TL karşılığında satışa sunuluyor.