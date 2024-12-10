MÜYORBİR 25’inci yılda müzik müzesi kuruyor

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 25’inci yılını kutlamak amacıyla düzenlediği kahvaltı programında, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği önemli etkinlikleri ve projelerini duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, bu yıl boyunca gerçekleşecek konserler, performanslar ve etkinliklerin yanı sıra, müzikle 40 yılını dolduran sanatçılara verilecek ödüller hakkında da bilgiler verdi.

MÜYORBİR’in 25’inci yıl etkinlikleri arasında en dikkat çeken projelerden biri, bir müzik müzesi kurulması oldu. Başkan Şeşen, müzede, Cumhuriyet dönemi boyunca müziğe damgasını vuran önemli isimlerin kronolojik olarak sergileneceğini belirtildi. Ayrıca, toplantı sırasında Zeki Müren’in kimlik kartı müzeye bağışlandı ve katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

MÜCADELE ZORLU AMA VAZGEÇMEYECEĞİZ

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, telif hakları konusunda yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Türkiye’de yaşamak ve müzisyen olmak zor. Hele ki bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmak da zor. Ama en zoru telif toplamak" dedi. Şeşen, müzikal eserlerin karasal televizyonlar, oteller, AVM’ler gibi büyük kuruluşlar tarafından kullanıldığını ancak bu kuruluşların, sanatçılara hak ettikleri ödemeleri yapmaktan kaçındığını belirtti. Şeşen, ”Bizim şarkılarımız bizler öldükten 70 yıl sonra kamuya mal olacak. Peki, yaşarken haklarımızı korumak gerekmiyor mu?" diyerek, sanatçılara yönelik hak ihlallerine karşı daha güçlü bir duruş sergilemenin önemine değindi.

MÜYORBİR’in 25. yıl etkinliklerine katılan İletişim ve Sosyal İlişkiler Kurulu Başkanı Nükhet Duru, “Yaş aldıkça gördüm, deneyimledim ki, ülkemizde sanatçının örgütlenmesi ve hak takibi yapmak binbir zorlukla dolu. Önemli olan birbirimize sahip çıkmanın bir örneğini vermek” dedi.