MÜYORBİR, 45'liklerden bugüne müziğin yolculuğunu konuşacak

Müzik üretiminin, dağıtımının ve dinleme alışkanlıklarının büyük bir dönüşüm geçirdiği son yarım yüzyılda, teknolojinin müzik kültürü üzerindeki etkisi giderek daha görünür hale geliyor.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Türkiye’de popüler müziğin 45’lik plaklardan dijital platformlara uzanan dönüşümünün ele alınacağı özel bir panel düzenliyor.

“45’liklerden Dijital Platformlara: Türkiye’de Popüler Müziğin Kültürel ve Sektörel Dönüşümü” başlıklı panel, sanatçıları, müzik profesyonellerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturacak. Panelde; Türkiye’de popüler müziğin analog dönemden dijital çağa uzanan serüveni; sanatçılar, yapımcılar ve sektör temsilcilerinin deneyimleri üzerinden ele alınacak.

İzzet Öz’ün moderatörlüğünü üstleneceği panelde; yorumcu sanatçı Nükhet Duru, yorumcu sanatçı Bora Öztoprak, aranjör Erdem Kınay ve yapımcı Ahmet Çelenk konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, müziğin üretim ve dağıtım biçimlerinde yaşanan dönüşüm, dijitalleşmenin sektöre etkisi, sanatçıların değişen üretim ve görünürlük modelleri gibi başlıklar da değerlendirilecek.

Etkinlik; 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, müzikseverlere ve sektöre ilgi duyan herkese açık.