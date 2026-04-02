MÜYORBİR'den araştırma: Müzik yorumcularının yüzde 74'ü yapay zekadan endişe duyuyor

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), yaklaşık 600 müzik yorumcusu üyesinin katkısıyla gerçekleştirdiği “Müzik Sektöründe Yapay Zeka Etkisi Araştırması” ile yapay zekâ teknolojilerinin müzik sektörü üzerindeki etkisini, yorumcu sanatçıların karşılaştığı riskleri ve telif haklarını korumalarına yönelik beklentileri ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, müzik sektöründe yapay zekâya karşı bir dirençten ziyade; hak temelli, şeffaf ve adil bir dönüşüm beklentisinin öne çıktığını gösteriyor. Yorumcu sanatçılar teknolojinin gelişimine karşı değil; emeğin korunmadığı, hakların belirsizleştiği bir yapıya karşı duruyor. Bu nedenle yapay zekâ çağında sektörün sürdürülebilirliği açısından en kritik başlık, telif haklarının yeniden tanımlanması ve güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

MÜZİK YORUMCULARININ %32,7’Sİ YAPAY ZEKÂYI AKTİF KULLANIYOR

Araştırmaya katılanların %32,7’si yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullandığını belirtirken, katılımcıların %54,7’sini oluşturan önemli bir kesim henüz bu teknolojilerle doğrudan temas kurmuş değil. Bu tablo, sektörde yapay zekâya yönelik hızlı bir adaptasyon süreci başladığını ancak aynı zamanda bilgi ve kullanım açısından önemli bir gelişim alanı bulunduğunu ortaya koyuyor.

ENDİŞE SEVİYESİ %74

Araştırmada yapay zekâya ilişkin ortalama endişe düzeyi %74 seviyesinde gerçekleşiyor.

Daha çarpıcı olan ise, izinsiz kullanım deneyimi yaşayan katılımcılarda bu oranın %90’a yükselmesi. Bu fark, yapay zekâ kaynaklı risklerin artık teorik bir tartışma değil, sektörün doğrudan deneyimlediği somut bir sorun olduğunu gösteriyor.

GENÇ KUŞAK DETAYI

Araştırma, 18–35 yaş grubunun yapay zekâyı en aktif kullanan kesim olduğunu ortaya koyarken, aynı zamanda bu grubun en yüksek kaygı seviyesine sahip olduğunu da gösteriyor.

Bu durum, sektörün geleceğini şekillendirecek genç yorumcuların yapay zekâ ile en yoğun teması kuran grup olduğunu, ancak aynı zamanda bu dönüşümün risklerini en derinden hisseden kesim olduğunu ortaya koyuyor.

YORUMCULARIN %65,2’Sİ SIKI REGÜLASYON İSTİYOR

Araştırmaya katılan müzik yorumcularının %65,2’si yapay zekâ uygulamalarına yönelik sıkı bir yasal düzenleme talep ediyor. Bu tablo, sektörün yapay zekâya karşı olmadığını; ancak hakları koruyan, denetimli ve adil bir çerçeve içinde gelişmesini istediğini açıkça ortaya koyuyor.

TOPLU LİSANS MODELİNE DESTEK %54,7

Katılımcıların %54,7’si yapay zekâ kullanımında MÜYORBİR aracılığıyla yürütülecek toplu lisans modelini destekliyor. Bu sonuç, yorumcu sanatçıların bireysel mücadele yerine kolektif hak yönetimini daha güçlü ve sürdürülebilir bir çözüm olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Ses klonlama izne tabi olması gerek diyenlerin oranı %71 Araştırma, müzik yorumcularının yapay zekâya ilişkin beklentilerinin çok net başlıklarda toplandığını gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık %71’i ses klonlamanın izne tabi olması gerektiğini, %60’ı ise yapay zekâ ile üretilen içeriklerin açık şekilde etiketlenmesini savunuyor. Bununla birlikte katılımcıların %53,4’ü adil bir gelir paylaşım sistemi kurulmasını talep ederken, %41,3’ü yaptırım ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

BURHAN ŞEŞEN: HAKLARIN KORUNMASI ARTIK BİR ZORUNLULUK

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: