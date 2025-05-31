Muz grevi iktidarı korkuttu

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Latin Amerika ülkesi Panama’da ABD sermayeli muz üreticisi Chiquita’nın hükümetin işçi düşmanı sosyal güvenlik reformlarına karşı grevdeki 5 bin işçiyi kovmasının ardından grevler büyüdü. Birçok sektörden işçiler yolları kapatırken hükümet, Bocas del Toro eyaletinde “acil durum” ilan etti.

Daha önce ABD’li şirketin işçi kıyımına destek veren sağcı Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, grevlerin ve yol kapatmaların sona ermesi halinde grevlere yol açan reformun Parlamento’da tekrar görüşüleceğini söyledi. Tasarı, sosyal güvenlik yasalarında reform öngörüyordu. Başta muz üreticileri olmak üzere birçok sektörden işçiler reforma karşı 28 Nisan’da greve çıkmıştı.