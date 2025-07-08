Muzaffer İzgü Çocuk Romanı Yarışması’na başvurular başladı

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından olan Muzaffer İzgü’nün anısını yaşatmak için Bilgi Yayınevi tarafından gerçekleştirilen çocuk romanı yarışmasına başvurular başladı.

İzgü’nün “Çocuk okuru olmayan toplumun yetişkin okuru da olmaz” öngörüsü ve Türkçeye kazandırdığı yüzü aşkın eserin ışığında düzenlenen Muzaffer İzgü Çocuk Romanı Yarışması’na başvurular 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Eserleriyle yalnızca kendi döneminin çocuklarını değil, bugünün ve yarının okurlarını da kitapların büyülü dünyasıyla buluşturan İzgü, kaleminden çıkan her öyküyle çocuklara kimi zaman bir arkadaş kimi zaman bir sırdaş gibi seslendi. İzgü adına düzenlenen bu yarışmayla usta yazarın anısının yaşatılması ve çocuk edebiyatına yeni eserler kazandırılması amaçlanıyor. Yarışmada seçilen esere 15 bin lira ödül verilecek. Aynı zamanda eser Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanacak. Yarışmaya katılacak dosyaları yarisma@bilgiyayinevi.com.tr adresine gönderebilirsiniz.