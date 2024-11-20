Müzakere aylarca sürdü, grev 1 dakika

Melisa AY

Toplu iş sözleşmesi dönemini, kısa süren grevlerle geçiren ve örgütlü olduğu neredeyse her işyerinde tepkiyle karşılanan sözleşmelere imza atan Genel İş, şimdi de Kadıköy Belediye işçileri adına habersiz sözleşme imzaladı.

Kadıköy Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’na üye işçilerin, TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine başlattıkları grev yalnızca 1 dakika sürdü. İşçiler, belediyeye grev pankartı asılmasından yalnızca 1 dakika sonra, işveren temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın (SODEMSEN) ile sendika arasında anlaşmaya varıldığını öğrendi. Son olarak SODEMSEN’in günlük 1410 TL’lik ücret artışı teklifine karşılık işçiler grev kararı almıştı. Kararın üzerine Genel Merkez, itiraz edilen tekliften yalnızca 90 lira yüksek olan 1500 TL’lik artış ile sözleşmeyi bağıtladı. Doğrudan Genel İş Sendikası Genel Merkezi’nin imzaladığı sözleşmeye, şube başkanları da işçiler de tepkili.

Dün saat 00.00’da belediyede grev pankartı indiren işçiler, 00.01’de belediyeden sözleşmenin imzalandığı mesajını aldı. Mayıstan beri devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, haber verilmeden sonlandırıldı. BirGün’e konuşan Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, Genel Merkez’in kendilerini de sürecin dışında bıraktığını anlattı.

TEPEDEN İNME İMZA

Ay, “İmzayı biz atmadık, bizim adımıza bizden habersiz Genel Merkez tarafından atıldı. Biz grevde kararlıydık. Aylardır emek vererek yürüttüğümüz süreç, bizden habersiz, işçinin iradesi yok sayılarak sonlandırıldı. Gerçekten çok üzgünüm” diye konuştu. Ay, “Her şey tepeden inme imza ile, tabandan gelen ses yok sayılarak sona erdirildi. Hem CHP, hem de Sendika Genel Merkezi işçiyi yarı yolda bıraktı. İşçinin sendikaya olan güveni kırıldı. İşçilerin bağını kopardılar” dedi.

Benzer durumun, Ataşehir, Kartal ve Buca belediyelerinde de yaşandığını hatırlatan Ay, “DİSK’in geldiği nokta maalesef bu, çok üzücü. Seçilmiş şube başkanı olarak TİS’ten haberim yok. Genel Merkez’i aradım, ulaşamadım. Bana bilgilendirme yapılmış değil” dedi. Günlerdir “İşçinin iradesini yok saymayın” yazılı pankartlarla Genel Merkez’e verdikleri mesajın, buraya ulaşmadığını ifade eden Ay, “Biz doğrudan her bir işçiden gelen taleplerle taslak hazırladık. Cinsiyet eşitliğini TİS’te çok önemsedik. Bu taleplerimiz ilk gözden çıkarılanlar oldu” dedi. Çalışmalarının ücret düzeyinin ötesinde olduğunu belirten Ay, “Demokratik olmadığı gibi haksız da, tüzüğün arkasından dolanarak bağıtlandı. Tabanı bilmeyen Genel Merkez tepeden imza attı, seçilmiş yapı da hiçe sayıldı” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi çalışanı, Mor Liste’den Özge Çehreli de süreçte hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı. Çehreli, “Biz bunları daha önce de yaşadık, 4 yıl önce de benzer süreçler oldu. İşçinin umursanmadığını bir kez daha görmüş olduk. Zaten açlık sınırında çalışılıyor, bir de sendika tarafından yalnızlaştırılmış oldu” dedi. Çehreli, “İşçiler grevde kararlıydı. En azından müzakerelerin sürmesini istemiştik. İşçinin ‘Vazgeçmeyiz’ dediği her madde reddedildi, şube o sırada orada bile değildi” dedi. Çehreli şöyle konuştu: “Diğer belediyelerde Genel İş’in aldığı tavrı gördükçe, işçilerin arasında da ‘Bizim de başımıza gelir mi?’ diye çok konuşmalar yapıldı. Ama sonuçta herkes sendikasına güvenmeyi seçti, sendikanın yarı yolda bırakmayacağını düşündü. Bu sonuç hepimiz için hayal kırıklığıdır.”