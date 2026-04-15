Müzakere beklentisi piyasayı rahatlattı: Petrol fiyatlarında düşüş

Petrol, Orta Doğu’daki çatışmanın diplomatik bir çözümle sonuçlanabileceğine dair artan iyimserlik nedeniyle Salı günü sert düşüşle kapanmasının ardından gerilemesini sürdürdü.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre, ABD’de Mayıs teslimatlı ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,88 düşüşle 90,4 dolara geriledi.

Uluslararası gösterge Brent petrolün Haziran teslimatlı vadeli kontratları ise yüzde 0,31 kayıpla varil başına 94,47 dolara düştü.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Beyaz Saray’dan bir yetkili Salı günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin değerlendirildiğini ancak henüz resmi bir takvimin belirlenmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha sonra New York Post’a göre görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” İslamabad’da gerçekleşebileceğini ifade etti.

Trump daha önce görüşmelerin yavaş ilerlediğini ve müzakerelerin muhtemelen Avrupa’da yapılacağını belirtmiş, ancak kısa süre sonra yeni detaylarla geri dönüş yapmıştır.

Görüşmelerin yeniden hız kazanması, Orta Doğu’daki çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelerin, kırılgan iki haftalık ateşkesin sona ermesinden önce yeniden başlayabileceğine dair önceki haberlerin ardından geldi.

EN BELİRGİN ETKEN HÜRMÜZ BOĞAZI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Salı günü yayımladığı raporda, “Hürmüz Boğazı üzerinden akışların yeniden başlaması, enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmada en önemli değişken olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Goldman Sachs ise Çarşamba günü yayımladığı notta, boğazdan geçen akışların hâlâ kısıtlı olduğunu ve normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’u, yani dört günlük hareketli ortalamada günlük yaklaşık 2,1 milyon varil seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

AKIŞLAR HÂLÂ SINIRLI

ABD’nin İran limanlarını hedef alan ablukası, kalan akışlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Washington, ilk 24 saat içinde bazı gemilerin geri döndüğünü bildirirken, İran dışındaki limanlar üzerinden transit geçişlerin sürdüğünü ifade etti.

Goldman, Orta Doğu’daki ham petrol üretimindeki kesintilerin başlangıçta korkulduğu kadar ciddi görünmediğini de belirtti.

ÜRETİM KAYBI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Mart ayında Basra Körfezi’nde ortalama günlük üretim kesintisinin yaklaşık 8 milyon varil seviyesinde olduğunu tahmin eden banka, bu rakamın önceki beklentilerin ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın günlük 10 milyon varil tahmininin altında kaldığını; bunun kısmen depolama kullanımının artması ve tankerlerde tutulan petrol miktarının yükselmesinden kaynaklandığını ifade etti.