Müzakere ertelendi

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Şubat 2022’de başlayan Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılında taraflar, barış görüşmeleri için 3 yıl sonra bir kez daha masaya oturmaya hazırlanırken görüşmeler bugüne ertelendi.

Müzakereler öncesinde gündeme damga vuran konuysa toplantıda tarafları kimin temsil edeceği ve görüşmeler öncesi yaşanan gecikme oldu.

RUSYA BARIŞ İSTEMİYOR

Zelenski, Ankara'da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı 2 saat 45 dakikalık görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında heyeti İstanbul'a bugün göndereceğini açıkladı. Rus heyetinin “karar alabilecek kapasitede olmadığını” belirterek Moskova’yı “kukla heyet göndermekle” suçlayan Zelenski, “Putin ateşkes yapmak istemiyor. Rusya’nın gönderdiği heyet bunu gösteriyor” dedi.

Kremlin ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in İstanbul’da olmayacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin yakın zamanda bir hazırlık yapılmadığını kaydetti.

Körfez turuna devam eden ABD Başkanı Donald Trump ise “gerekirse Cuma günü İstanbul’a gelebileceğini” belirterek “Putin ve ben bir araya gelmeden hiçbir şey olmayacak” dedi.

DÜŞÜK DÜZEYDE HEYET

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleşecek toplantıda Rus heyetinde Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in yer alacağı belirtildi.

Ukrayna tarafını ise Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Devlet Başkanı Danışmanı İgor Jovkva’nın temsil edeceği aktarıldı.

2022 YOL GÖSTERECEK

Görüşmede heyetlerin 29 Mart 2022’de İstanbul’daki ilk görüşmelerinde uzlaştığı taslağın, yeni müzakerelerde yol gösterici olması bekleniyor. İstanbul’daki ilk görüşme, tarafların bir anlaşmaya en yakın olduğu an olarak nitelendirilirken görüşmeler, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın “sürpriz” Kiev ziyareti ardından Ukrayna tarafının aniden masadan çekilmesiyle sona ermişti.

Bu doğrultuda İstanbul’daki yeni görüşmelerde tarafların talepleri şu şekilde:

• Moskova ne istiyor?

“Ukrayna’nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna’daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’nın toprakları olarak tanınması” Moskova’nın en temel şartları arasında.

• Kiev ne istiyor?

Kiev, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra güvenlik garantileri taleplerini ön planda tutuyor.

Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesini ya da NATO koruması altına alınmayı bekleyen Kiev, Avrupa’dan da bir barış gücünün ülkesine yerleştirilmesini istiyor. Bununla birlikte Ukrayna’ya nükleer silah verilmesi ve bir tür caydırıcılık paketinin sağlanması da Kiev’in şartları arasında. Kiev, ayrıca Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un Rusya kontrolünden çıkması ve Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına dönmesi şartını öne sürüyor.