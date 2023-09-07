Müzakere etmek teslim olmaktır

İktidar, bir süredir dillendirdiği yeni Anayasa tartışmaları için zemin hazırlığında. Eski CHP Milletvekili ve hukukçu Cihaner, “Bu tartışmalara verilecek en net cevap AKP ile Anayasa yapılmaz olmalıdır” dedi.

Öncü DURMUŞ

Seçimlerden önce ‘Ailenin birliğini’ koruma bahanesiyle burka ve peçe gibi tartışmalı kıyafetlere anayasal özgürlük getirecek düzenlemeyle gündemi meşgul eden iktidar Anayasa tartışmalarını hızlandırdı. Yeni adli yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, yeni Anayasa için destek çağrısı yapmıştı. Önceki gün konuşan Erdoğan, "Sırf yabancı, başka dil konuşuyor diye, başını örtüyor, çarşaflı, başörtülü, sakallı, takkeli kişilere laf atmak asla kabul edeceğimiz davranış değildir" diyerek son günlerde başörtülü kadınları mağdur gösteren tekil örnekler üzerinden Anayasa çalışması için zemin hazırlıyor. Erdoğan, seçim sonrası ekonomiden eğitime, yargıdan insan haklarına yeni bir döneme girildiği havası yaratmak istese de 21 yılda ülkede yaşanan hukuksuzluklar, iktidarın halkın yararına bir adım hiçbir şey yapmayacağını kanıtlıyor. Muhalefet henüz anayasa tartışmasına ilişkin net görüş bildirmese de iktidar ile hiçbir konuda müzakere edilemeyeceğini hatırlatmak gerekiyor.

BAŞTAN REDDEDİLMELİ

CHP Eski Milletvekili ve Hukukçu İlhan Cihaner AKP iktidarının yürüttüğü yeni anayasa tartışmalarını BirGün’e değerlendirdi.

Cihaner AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe anayasası ile ilgili bir derdinin olmadığını ancak bunu bir gerekçe olarak sunduğunun altını çizdi. ‘Anayasayı ayaklar altına alan bir zihniyetle anayasa konuşulamaz’ diyen Cihaner şu ifadeleri kullandı: “ Anasaya tartışmasını hak ve özgürlükler bahane edilerek başlatılan girişimin bir geçerliliği yok. Darbe anayasasından bahsediliyor ama dertleri bu değil. Üstelik o anayasadan birçok değişiklik oldu bu zamana kadar. Ancak mesela YÖK gibi tamamıyle darbe ürünü olan bir kurumu ayıklamadılar. O sebeple bunun bir tuzak olduğu görülmeli”

CHP’nin seçim sürecinde de iktidara pas attığını hatırlatan Cihaner, CHP örgütünün başörtüsü düzenlemesi ile attığı pası değerlendirmek istedi Erdoğan. Düşmanlaştırma siyasetine de bu bulduğu fırsat ile devam ediyor. Bir tarafa aile kurumunu koyuyorlar. Diğer tarafta ise LGBTİ+ karşıtlığını yerleştiriyor. Muhalefete de nereyi savunuyorsun diye top atıp dinsiz misiniz gibi bir argüman üretiyorlar” dedi.

GERİCİLERİ TATMİN EDİYOR

Aile yapısı ve LGBTİ+’lar arasında sıkıştırılan tartışmalar olduğunu ve gerici yapıların da buradan hareketle kendilerine alan bulduğunu belirten Cihaner, ‘‘Muhalefetin tamamı bu tartışmalara gelmemeli. AKP ile anayasa tartışması baştan reddedilmeli’’ ifadelerine yer verdi. Konuşmasını şöyle sürdürdü: Basın özgürlüğünün olmadığı, toplantı ve yürüyüşlerin yasaklandığı, adil yargılamanın ortadan kalktığı durumda gericileri de tatmin etme çabası içerisinde olan bir iktidar var karşımızda. Mini etek giydiği için taciz edilen, öpüştükleri için saldırıya uğrayan o kadar insan varken, Erdoğan açıklamasında başörtüye yönelik bir saldırıyı referans vererek yeni bir anayasa tartışmasını yürütmesi çok açık ki bunun başka bir göstergesi.

Ülkenin bazı bölgelerinde adeta kendilerine kurtarılmış yerler edinen tarikat ve vakıfların haklarını oluşturulacak anayasa ile varlıklarını garanti altına almaya çalışıyorlar. Muhalefetin de bu noktadan üstlerine gelmeye çalışacaklar. Kimse bu tuzağa düşmemeli.