"Müzakere ettik mücadeleye devam"

Yalçın Karatepe-Mehmet Şimşek görüşmesinin ardından CHP’nin asgari ücrete ara zam talebinin, reddedildiği öğrenilirken CHP kurmayları, “Müzakere ettik, şimdi mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen CHP MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen dört saatlik görüşme oldu. MYK toplantısı devam ederken toplantı salonuna gelen Karatepe, CHP Lideri Özgüre Özel’i ve parti kurmaylarını görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilendirdi.

Görüşmenin, “Yurttaşın sorunlarını gündeme getirmek” amacıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Karatepe, Şimşek’e dört ana talep ilettiğini söyledi. CHP’li Karatepe’nin Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede dile getirdiği taleplerin asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarının artırılması, vergide adaletin sağlanması ve tarımsal desteklerin yükseltilmesi olduğu bildirildi.

ENFLASYON SAVUNMASI

CHP’nin gölge bakanlarının kabine üyeleri ile temaslarının zaman zaman devam edeceğini ifade eden CHP kurmayları, ekonomi alanında gerçekleşen görüşmenin, iktidarın yurttaşın sorunlarına çözüm üretemeyeceğini ortaya koyduğunu savundu. CHP MYK toplantısında, “İktidarın yurttaşın yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olmayacağız” görüşü öne çıktı. CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine karşı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Orta Vadeli Planı işaret ettiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Şimşek, “Asgari ücrete ara zam, uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşmamıza engel olur” değerlendirmesinde bulundu. CHP’nin müzakere ile mücadele süreçlerini bir arada yürüteceğini kaydeden parti yetkilileri, “Bakan Şimşek’e ilettiğimiz taleplerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve sorunların çözülüp çözülmeyeceğinin takipçisi olacağız” dedi.

NORMALLEŞME TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmeler ile başlayan, “Siyasette normalleşme” tartışmaları da MYK gündemine taşındı. Parti kurmayları, seçmenin büyük bölümünün görüşmelerden rahatsız olmadığını belirtti. CHP il ve ilçe örgütlerinden gelen, “Erdoğan ile yan yana gelmeyelim” eleştirilerinin de dikkatle takip edildiğini ifade eden parti kurmayları, “İtirazı olan herkese, ‘Müzakere ederken mücadeleyi geriye atmayacağız’ görüşümüzü anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin, ataması yapılmayan öğretmenlerin mitingi ile başlayan tematik miting takvimi de MYK toplantısında konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleşen görüşmenin, acı reçeteyi yurttaşa çıkaran anlayışın devam edeceğini ortaya koyduğunun altını çizen CHP yetkilileri, görüşmede dile getirilen taleplerin 30 Haziran’da Kocaeli’nde gerçekleştirilecek, “Geçinemiyoruz” mitinginde alandan bir kez daha haykırılacağını dile getirdi. CHP Lideri Özel’in kurmaylarına, “Kısır tartışmaların uzağında kalacağız” uyarısında bulunduğu öğrenilirken CHP kaynakları, “Sokakta mücadeleye devamederken bir yandan da politika üreteceğiz” dedi.

NASIL YÖNETECEĞİZ?

Bu kapsamda CHP politikalarının anlatılacağı kampanyalar hazırlanacağı öğrenildi. CHP'nin, “İktidar olunca nasıl yöneteceğiz?” sorusunun yanıtını kamuoyuna anlatacağı belirtildi.

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Acı reçeteye devam dediler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, görüşmede Şimşek’e taleplerini ilettiklerini belirtti.

ASGARI ÜCRET VE EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ ŞART

Karatepe, açıklamasında, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını şiddetle reddettik. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. Yılın ilk 5 ayında gerçekleşen yüzde 22,5'luk enflasyon haziran ayında çıkacak enflasyonu düşündüğümüzde neredeyse asgari ücretin satın alma gücü ilk 6 ayda 4'te 1 oranında azalacağını biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik" diye konuştu. Emekli aylıklarının artırılması için de talepte bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi: "Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik. Yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artış yapılmasını 'refah payı' olarak adlandırabileceğimiz için örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışın yapılması gerektiğini söyledik. Ancak memur emeklisi için durumun çok daha olumsuz olduğunu ifade ettik."

ÇİFTÇİLERE 89,6 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLANMALI

Tarımsal destekler konusunda çiftçilere gereken desteğin sağlanmadığını vurgulayan Karatepe, "Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu güne. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paranın ne kadar olduğuna ilişkin verileri sayın Bakan'ın dikkatine sunduk" ifadelerini kullandı.

VERGİDE ADALET SAĞLANMALI

Vergide adalet konusuna dikkat çektiklerini bahseden Karatepe, "Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergi sisteminin adaletin olmadığını, aslında ödenen vergilerin ekonomik güçle ilişkili olmadığını, özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Karatepe, en düşük gelir grubundan her ay 2 milyar lira vergi alındığını belirterek, "Bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdik" diye konuştu.

TÜİK VERİLERİ İÇİN HEYET OLUŞTURULSUN

Bakan Şimşek'e TÜİK verileri için önerilerde bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi: "TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar." Asgari ücrete ve emekliye zam talebini ilettiklerini belirten Karatepe, "Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük" diye konuştu.